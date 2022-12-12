在港股上市的大陸車廠吉利汽車12日收盤公告，將斥資人民幣（下同）3.82億元向吉利汽車製造全購西安吉利。完成收購後，西安吉利將繼續生產並向吉利出售包括智馬達（smart）品牌汽車等有關車型的整車成套件及汽車部件。

吉利汽車12日收報港幣12.02元，跌4.15％。

香港經濟日報報導，吉利汽車製造目前由吉利間接擁有71.05％權益，而吉利由大股東李書福及其聯繫人最終實益全資擁有。

公告指，西安吉利主要於大陸從事生產及銷售整車成套件及汽車零部件，包括生產有關吉利品牌汽車、吉利運動型多用途車（SUV）車型的整車成套件及汽車部件。組裝吉利品牌SUV車型與智馬達品牌汽車的整車成套件及汽車部件所採用的技術截然不同，此乃由於純電動汽車採用之組裝工藝與非純電動汽車所採用者不同。

公告續指，鑑於西安吉利就生產吉利品牌SUV車型（其採用不同的組裝工藝）之整車成套件及汽車部件所預留的產能充足，預計生產智馬達品牌汽車的整車成套件及汽車部件，將不會佔用吉利品牌SUV車型的產能，也不會對生產及銷售吉利品牌SUV車型產生重大不利影響。