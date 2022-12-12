媒體昨（11）日報導，「竟討商業機密！中國要求填『鳳梨酥配比』 佳德糕餅：寧放棄」的新聞，新黨議員侯漢廷踢爆，這則新聞已下架。（取自Google搜尋）

媒體昨（12）日報導，「竟討商業機密！中國要求填『鳳梨酥配比』 佳德糕餅：寧放棄」，點進去已無此則新聞內容。（取自Google搜尋）

新黨台北市議員侯漢廷在臉書指出，三立新聞先揭露，佳德糕餅透漏補件要知道「鳳梨酥如何配比，糖加多少、奶油比例如何，企圖知道業者的『商業機密』」。綠營撿到槍，狂批大陸。侯漢廷踢爆，好笑的是，三立新聞已下架22小時前、包含在Youtube上傳的「獨家 竟討商業機密！中國要求填『鳳梨酥配比』 佳德糕餅：寧放棄補件」所有文字新聞、影片。

侯漢廷質疑，一，目前合格的729家，包含奇美、味丹、憶霖、味一、馬祖酒廠，難道都交出了「商業機密」？二，食藥署說「與日本有種種輔導措施一樣」，有像日本一樣資訊全部公開透明嗎？日本網頁公告所有須填寫文件，沒有看到針對機密的要求，反而都是正常的食品安全檢驗，比如要求原物料驗收標準、原物料廠商證明書、食品添加物的成分用途及比例。

另外，疑點三，佳德事後的聲明，再無提及被要求交出配方一事。疑點四，民進黨稱去年有協助業者填表格，倘若表格真有竊取機密，為何民進黨去年至今不抗議？是無能不覺得是機密？還是根本沒有此事？

侯漢廷強調，究竟大陸要求台灣廠商的補件，有無要求商業機密？是佳德老闆的誤會，還是記者的誘導詢問？又或者是政府的誤導，才讓業者覺得必須給出機密？

侯漢廷呼籲，歡迎申請成功的業者，主動公開自己遞交的文件格式及內容，否則將被綠營扣上一個「造謠」、「出賣機密賺人民幣」的帽子。