煮飯時通常大家都會試味道，但考量衛生問題，都會先放到小碗裡嚐。大陸一名雇主抱怨，家裡的飯菜常少，裝了監視器才發現家政阿姨總會不停「偷吃」，且沾了口水的勺子還會直接放進飯菜中，讓他看了超反胃。

綜合陸媒報導，江蘇省連雲港市一名雇主控訴，雇了家政阿姨後，發現家中的飯菜份量常常不對，一直少就很奇怪，比如說家裡買了一隻雞，吃一頓就沒了，且一頓裡面雞腿沒了、雞翅也沒了，然後買3斤排骨，煮出來就剩10、12塊。

雇主表示，一開始以為是阿姨把菜帶回家，因此在廚房裝了監視器，結果看到阿姨做菜時還反覆用沾了口水的筷子和湯勺「試菜」，差點吐了。從影片中可以看見，家政阿姨拿筷子狂夾菜吃不停，甚至用大湯匙狂喝湯，相當不衛生，若份量不夠就加水，還偷拿牛奶、雞蛋。

雇主透露，後來請阿姨把薪水退還，並要她去檢查有無傳染病，怎料到阿姨居然不肯，還跑去報警，說他的要求是在敲詐她，讓他相當無奈。