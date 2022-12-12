時序進入年終，美國金融市場再度變臉，美股由漲翻跌，美債價格則強勁反彈，顯示投資人當前最大的疑慮已非通膨，而是美國經濟衰退。

美股上周五又下跌，標普5百指數周線還收黑，終結這波連兩周上漲的反彈氣勢。同期間美債價格拜殖利率下滑至之賜呈現上漲，一舉擺脫今年來因聯準會激進升息的重挫低迷走勢。

美國金融市場行情的最新變化凸顯投資人在歲末年初之際，最關注的已不是通膨，而是經濟衰退。

美國就業市場依舊強健，上周五公布的生產者物價指數（PPI）年增率則高於市場預期，指向需求面仍強，不過油價連番下挫，而且與景氣循環連動高的企業股票本月以來也都領先大盤下殺。

舉例來說，本月能源與金融類股12月迄今分別大跌9.3％與5％，跌幅居所有類股前兩名，也遠大於大盤的3.6％。其中天然氣生產商EQT更是暴跌16％，煉油商Valero能源公司也重挫14％。金融巨頭富國銀行與M&T銀行本月以來也都大跌11％。

兩大類股跌幅遠超大盤主因在於投資人擔心美國經濟可能陷入衰退，一旦經濟衰退，能源需求就會走弱，金融企業的獲利也會縮水。

此外，航空與物流類股同樣也在衰退疑慮罩頂下翻跌，畢竟經濟不景氣會衝擊旅遊與貨運的需求。道瓊運輸類股本月來大跌6％，跌幅超過大盤的3.2％。郵輪營運商嘉年華（Carnival Corp）則是重挫11％，飯店集團Host Hotels & Resorts也下跌6.6％。

相較之下，美債價格上周強勁反彈，根據Tradeweb的報價，美國10年期公債殖利率上周一度下探3.5％，創3個月新低。債券價格與殖利率呈反向連動。

Baird董事經理安東尼里（Michael Antonelli）指出，「投資人不僅預期通膨會降溫，同時擔心經濟可能陷入衰退，相關預期刺激債市價格反彈，今年大多數時間市場最關注的議題是通膨，但市場氛圍似乎已經翻轉。」