國民黨台北市議員徐巧芯拿下松山信義區最高票連任成功，不少人看好她挑戰2024立委。徐巧芯12日首度鬆口表示，只要有機會她一定會挑戰，並直言國民黨到了一個世代快速交替的時候，將會掀起一個風潮。同黨台北市議員鍾沛君也強調，世代交替過去是個在國民黨難以啟齒的概念，選民期待義不容辭的決心，捨我其誰的氣魄，制度面的改革方向是開放競爭並保持活力，為對抗獨大的執政黨，應該相信自己也相信選民。

鍾沛君12日在臉書發文指出，世代交替，是個在國民黨難以啟齒的概念。因為過去的黨內文化講究「論資排輩」，強調「關愛眼神」，所以任何要求新陳代謝的呼籲與訴求，總是被聯想到「逼宮」、「造反」，自相殘殺，血流成河等等負面意涵，不能提，不該提，也不敢提。

「但這並不是當下這個時代，選民期待的國民黨。」鍾沛君強調，有意願，勇敢表態，積極爭取，是對自己的能力具自信心，對工作有使命感的表現，是義不容辭的決心，是捨我其誰的氣魄，當然，還得具備打贏選戰（初選）的實力。

鍾沛君直言：試想，如果我們這輩的國民黨從政者，還是等著「被提拔」，選民又怎麼能期待我們會做什麼困難的事？如果連在自己黨內都畏首畏尾，又怎麼對抗獨大的執政黨？

「樂見徐巧芯公開表態，爭取黨內提名，2024轉戰立委。」鍾沛君認為，守舊文化，必須革新，開放競爭，保持活力，這也不只是任何個人的前途與榮辱，而是制度面的改革方向，「我們應該相信自己，也相信選民。」