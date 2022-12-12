陳吉仲表示，如果做不好、對農漁民沒有照顧到，「農漁民只要隨時要我走，我就隨時走」。（截取自「鄭知道了」YouTube節目畫面）

中國大陸以食品註冊申請資料不符規定為由，暫停我國水產品、飲料、酒等輸入，其中水產品受影響產值估超過60億，國民黨立委賴士葆更要求農委會主委陳吉仲等官員應下台負責。陳吉仲表示，如果做不好、對農漁民沒有照顧到，「農漁民只要隨時要我走，我就隨時走」。

農委會主委陳吉仲今晚在三立新聞台《鄭知道了》節目討論輸中註冊暫停輸銷因應議題，該節目為預錄播出。

立委賴士葆表示，ECFA全部的早收清單產值高達200多億美元，當初ECFA是基於九二共識之下的讓利，如今早收清單的讓利都在逐漸收回，痛批蔡政府的抗中保台造成的經濟損失要全民買單，極度不負責任。

主持人提問，為何中國大陸選擇這時候對台灣下手？陳吉仲表示，9月中在大陸網站上，台灣有效產品核准業者為1112家，到了12月8日剩1006家，然後又在短短2天剩下792家，我們希望只是純粹的文件不符合，而不是政治考量，但在對岸沒有完全提供資訊的時候，大家就會有不同解讀。

主持人接著問，這是否為民進黨本次敗選的原因？陳吉仲說，大家會好奇，這次國民黨勝選，為何大陸還是做一樣的事？現在對岸暫停我們這麼多水產品輸入，181家只有1家核准，剩下申請的都沒過，政府當然要啟動所有的因應措施，最後不管結果為何，目的就是要降低對單一市場的依賴。

針對國民黨要求陳吉仲下台負責，陳吉仲說(以下為原音)「我很簡單，做不好，不要說人家要求，我們就會自己離開，對農漁民如果沒有照顧到，農漁民隨時叫我下台，我就隨時走」，但現在中國大陸不是說價格好不好，而是說台灣的鳳梨有黑心、石斑魚有禁藥等。

陳吉仲說，政黨要對決、要打政務官都沒關係，「你打我陳吉仲就好，但是不能打台灣的農漁產品」。