「台北想大破大立，一定要有好手來組隊！」國民黨台北市長當選人蔣萬安12日在臉書發文，總括第一波市政團隊有「雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流、市政熟手」4大特色。包括將上任的副市長李四川，市府秘書長李泰興，副秘書長張溫德，交通局長謝銘鴻，環保局長吳盛忠，捷運工程局長鄭德發，都發局長王玉芬，工務局長黃一平，地政局長陳信良，民政局長陳永德等，打造讓市民有感的服務型政府。

蔣萬安表示：我們延攬了深孚眾望、工程專業的李四川副市長，以他在台北市政府服務25年，橫跨行政院秘書長、新北及高雄副市長的歷練，將帶動跨縣市合作、打造首都生活圈的新契機。

他提到，新北市財政局長、前交通部主秘李泰興將擔起市府秘書長重任；內政部參事、前新北都更處長張溫德將任市府副秘書長，兩人都具有雙北市府及中央的公務資歷，確保市政無縫接軌。

蔣萬安強調，台北市要展現首都格局，一定要導入中央機關視野，被譽為「台北河濱自行車道推手」的交通部參事謝銘鴻將任交通局長，環保局長要實踐2050淨零碳排願景，「空保大將」、前環保署水質保護處長吳盛忠扛起重責。

台北市長當選人蔣萬安。（本報資料照）

台北捷運建設停滯，蔣萬安找回長年在北捷服務的桃園捷運公司總經理鄭德發掌舵捷運工程局，要盡快完善捷運路網。並迎來了首位女性都發局長王玉芬，她是現任國家住宅及都市更新中心董事，曾任台北都發局副局長及新北都更處長，是推動都市計畫與都市更新的好手。

蔣萬安團隊也留任了卓有聲譽的專業首長，曾幫新北市府成立都更推動辦公室的台北都發局長黃一平將轉任工務局長，現任市府副秘書長陳信良將出任地政局長。被稱作「天下第一局」的民政局長則由基層服務30年的陳永德議員擔任，相信他會成為服務型政府的靈魂角色。

蔣萬安喊出，10位市政熟手，都可以馬上捲袖上工，共同為台北市民打造一個廉能、有效率、有溫度、讓市民有感的服務型政府。