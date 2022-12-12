辣模華華擁有甜美臉蛋和E級火辣身材，在Instagram有31.4萬人追蹤，時常會在社群平台曬出自己的清涼照，近期和網紅「黑男邱比特」合作拍攝換裝系列影片獲得關注，火辣的現場穿脫令許多網友看到凍未條，不料卻疑似爆出性愛片外流，對此華華隔5日發聲，希望大家不要汙衊，她們只是努力做好「表演者」的工作。

華華昨（11）日在社群平台曬出激吻男性的床照，解釋該照片是過去的作品集，作品中的對象是位男模，當時他們詮釋情侶拍攝，類似婚紗拍攝樣本，需要男方新郎和女方新娘模特兒一樣。華華語重心長說：「我們的工作，就是個表演者，所有的藝人、歌手、談話節目、YouTuber、帶給你開心的人、魔術、雜耍…..等等」。

她形容正如大家從前看的「玫瑰瞳鈴眼」、「藍色水玲瓏」、「紫色蔓陀蘿」到至今還有的「戲說台灣」又或是八點檔，通通由所謂的「導演」所編導，無奈直呼：「事實真相是什麼？已經不重要，重要的事是吸引大家眼球️，讓大家一直想看下去，製造話題紛爭最好，有討論度就達成了目的」。

對此華華也呼籲外界不要任意污衊努力向上的女孩們，強調「我們只是在努力的做好我們『表演者』的工作罷了。希望你們開心，帶給你們娛樂，這時候用什麼社會道德來檢視我們的『你們』才有問題吧？」許多粉絲也在貼文下送上鼓勵。