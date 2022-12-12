許多民眾和另一半激戰結束後，都會互相溫存一陣子交流感情，有時可能就會因此透露出心中隱藏的真心話。一名男網友表示，最近他和女友愛愛後不小心脫口而出「麻麻」2個字，結果因此被女友懷疑有戀母情結，貼文一出引發熱議。許多老司機透露，其實大陸或歐美都很流行這種稱呼。

原PO在Dcard發文表示，前幾天他跟女友愛愛玩後互相擁抱，因為突然覺得女友很美、很溫柔，讓他忍不住喚了一聲「麻麻」，女友卻是滿臉疑惑，好奇幹嘛對著她叫媽，原PO卻未多作解釋，結果這幾天一直被懷疑有戀母情結，原PO則澄清，「但我真的沒有啊⋯只是覺得她很溫柔，所以撒嬌時不小心說出來而已的」，並好奇其他人是否有類似經驗。

對此，許多人紛紛回應，「完全不會～」、「你這樣說你沒戀母或對『麻麻』沒遐想，信服力0」、「沒有大家，只有你」、「別懷疑了」、「我會覺得你是臭媽寶然後上來發文」、「是我的話，我會覺得男生這樣很可愛耶」、「如果我男友這樣，我會在去他家的時候不知道如何面對他媽媽，好可怕的感覺」。

有過來人則分享這時候的應對方法，「就說因為我希望妳當孩子的媽，事實上我有時候叫老婆也都直接叫她媽咪」、「就跟她說，我想讓妳當麻麻」；另外也有女生坦言「我會叫爸爸」，釣出不少老司機說明，「這個對岸常常在叫」、「大陸人的性癖，他們很愛叫爸爸，看他們寫的H文就知道」。