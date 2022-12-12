媒體人陳文茜近來傳出身體狀況不佳，不過竟然有詐騙集團趁著時候進行詐騙，說這是陳文茜的最後一篇PO文，離開節目後會開設一個存股社團，請大家不要錯過。提醒大家這是一頁式的詐騙網頁，不要輕易上當。

這篇假冒陳文茜名義的臉書，標題寫著「或許這是我能為大家做的最後的事情了」，裏頭寫道：文茜生病了，多數時間身體還是很脆弱，下肢末端血管破裂，一雙白腿變「花旦」，更自嘲心臟不用遇到喜歡的人，就會「大鹿亂撞」。文章的前半段確實是出自陳文茜在上個月16日的文章，但後半段完全是假的。

詐騙集團盜用陳文茜的名義創存股社團。（翻攝臉書）

尤其是自己生命已無多日，可能是最後一篇PO文，甚至突然講到自己在股市有不錯的收穫，表示將會開設一個存股社團，將成功經驗分享給大家，並且對當下市場形勢下的選股策略做分享。

對此陳文茜方面表示，之前也有類似的詐騙網頁，下面寫贊助，因為是在臉書下了很多廣告，檢舉後那個帳號就不見了，現在又出現另外一個。另外許多粉絲也跳出來提醒大家小心詐騙，「這是假帳號，假的陳文茜，各位朋友，不要按讚，不要信以為真」、「全世界都在存股了是嗎？超爛的廣告部門已經完全放手不管了」。