前立委沈富雄17日時在廣播節目《POP撞新聞》中表示，他其實很佩服徐巧芯，甚至還曾在節目中開玩笑預言，「再等16年也許妳是總統，妳選上總統的時候我是100歲，所以我大概可以看到妳當總統」，而最近就有一份最新的民調指出，對於沈富雄預言台北市議員徐巧芯16年後可能選上總統，有64％的民眾「認同」沈富雄的預測，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》12日對於「前立委沈富雄預言台北市議員徐巧芯16年後可能選上總統」進行了網路民調，截至12日23時，已有1萬人進行投票，有64％的民眾「認同」沈富雄的預測、有24％的民眾「不認同」沈富雄的預測、有10％的民眾則是「沒有意見」、另有2％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「這女孩有理想性、有腦袋、有衝勁、更有謀略，且大無畏，真的很棒」、「不管16年後會不會選上，徐巧芯卻有大將的風度，不卑不亢，巨細靡遺，追根究底」、「有信心，資格條件符合，都可一試」，不過也有部分網友認為「徐確是一個較好的政治人物，但作總統還未夠格」、「16年後…那要看我們和對岸的關係了…」、「事事變化莫測，言之過早」、「未來的事很難說，如果有機會可以試試看」。