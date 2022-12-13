研究機構NPD Group最新資料顯示，索尼PS5遊戲機熱賣促成11月美國包含硬體、軟體及配件在內的整體電玩支出年增3％至63億美元。動視暴雪發行的第一人稱射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）在11月蟬連全美最熱賣遊戲，但整體電玩軟體支出年減5％。

11月美國電玩硬體支出13億美元，足足較去年同期成長45％，主因是去年缺貨的PS5終於順暢供貨。11月PS5在美國無論是銷售額或銷售量都位居遊戲機之冠，任天堂Switch緊追在後。

相較於電玩硬體銷售的強勁成長，美國電玩軟體支出在11月年減5％至47億美元。先前在10月拿下全美銷售冠軍的《決勝時刻：現代戰域2，11月蟬連冠軍寶座。

今年11月上市的兩款熱門遊戲《戰神：諸神黃昏》及《寶可夢朱／紫》分別拿下當月全美銷售第二、三名。

除了電玩硬體及軟體之外，美國電玩配件支出在11月年增10％至2.9億美元，主要是受到非手遊訂閱服務及遊戲機付費下載所推動。