寒流來襲 英國電價創新高 03:322022/12/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國寒流來襲讓其電價創新高，歐洲電力交易所「一日前」電價12日盤中每千度升至2,585.8英鎊。電力公司National Grid electricity宣布只要電力需求超過正常供電量，就會重啟二座燃煤發電廠應急，各自能生產570千瓩電力。 入冬風力發電驟降 歐洲天然氣價格 再攀高 工會106年來將首次罷工 英國護理師堅稱不得已 冬季來臨風力發電減弱 歐洲能源價格再攀高 #電價 #寒流來襲 #英國 #創新高 #電力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流來襲 歐能源供應拉緊報 04:102022/12/10 全球財經 英義日組建GCAP作戰航空計畫 共同開發6代戰機 18:092022/12/11 軍事 從直播、電商熱潮嗅到牛肉 它丟Adobe大客戶淨利反創新高 05:152022/12/11 財經 極地寒流來襲 英國4孩童落冰湖3死1情況危急 22:502022/12/12 國際 英國屬地澤西島民宅爆炸增至5死 4人下落不明 05:282022/12/12 國際 哈利梅根紀錄片後首份民調出爐 英國人要禁夫妻倆2件事 09:182022/12/11 國際 全民運動會桃園代表隊奪佳績 獎勵金4054萬元創新高 15:422022/12/11 寶島 電價尖峰時間調整 2.5萬大戶明年起適用 04:102022/12/10 財經要聞 奇岩儲能結合智能移動屋 創新商業模式 04:102022/12/12 財經要聞 憂台海 要抗陸殲20 日不想再靠美 聯手英義出招 09:232022/12/12 軍事 大不列顛小怪癖 當文化衝擊成生活常態 04:102022/12/12 話題觀察 2個月大被遺棄 連體雙胞胎拚到電機文憑 日工作12小時僅領1份薪 13:502022/12/11 搜奇 麗清11月營收7.23億元 創單月歷史新高 11:072022/12/12 財經 艾莉絲子女倫敦上學 曝「驚人對比」傻眼：輕鬆到不知所措 13:392022/12/12 娛樂 《國際經濟》英國10月GDP月增0.5% 前景依舊慘淡 17:392022/12/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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