英國寒流來襲讓其電價創新高，歐洲電力交易所「一日前」電價12日盤中每千度升至2,585.8英鎊。電力公司National Grid electricity宣布只要電力需求超過正常供電量，就會重啟二座燃煤發電廠應急，各自能生產570千瓩電力。

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