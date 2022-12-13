為避免聯邦政府周五（16日）午夜過後將局部停擺，參眾兩院領導人（周一）12日重回國會後，將面臨要在短短數天達成協議，為政府持續提供運作資金。

根據先前國會通過的臨時支出法案，將提供聯邦政府資金能持續運作到本月16日。眼見截止期限即將到來，兩黨協商代表目前正面臨壓力，必須在這幾天就全年支出或是短期支出法案達成協議。

只不過想要達成全年支出的共識難度較高，因為兩黨就260億美元的非國防支出法案因看法不一而陷入僵局。共和黨先前就表態將刪減總統拜登本年度立法增加的國稅局撥款，所持理由是國稅局預算目前相當充裕。

民主黨參議員若要讓自家支出法案過關，必須達到60票門檻，也就是至少要獲得10名共和黨議員的支持。至於眾議院則採取簡單的多數決。

此外這次加深兩黨談判難度的另一原因就是新一屆眾議院將由共和黨主導。部分共和黨議員已要求支出法案協商應延到下屆國會，方便他們加大對支出法案的控制權。

共和黨參議員強生（Ron Johnson）上周推文建議，可透過持續決議（Continuing Resolution,CR）到明年1月，讓共和黨議員能在明年主導通過更負責的支出法案。不過民主黨已拒絕將協商延到下個月的做法。

兩黨對於支出法案的最大爭議在於非國防支出占年度預算的比重。但就國防預算為8,580億美元、較前一年度增加10％，民主共和兩黨則沒有太大歧異。

雖然本屆國會即將步入尾聲，但多數議員仍視支出法案為最後一個必須通過的重大立法。一些團體也在努力遊說，希望能這次議程通過其他法案，像是針對選舉計數法（Electoral Count Act）進行修訂等。