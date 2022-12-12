克羅埃西亞人證明，想擊敗他們絕對不是簡單的任務。（資料照／美聯社）

2022卡達世界足球賽首場4強賽將在台北時間14日凌晨3點登場，「藍白軍團」阿根廷將和「格子軍團」克羅埃西亞爭奪決賽門票，兩隊8強賽都是從PK大戰中生存下來，也讓雙方球員對於後續賽程的求勝慾望更強烈。

就歷史數據來看，過去阿根廷4次晉級世界盃足球賽準決賽通通獲勝，分別是1930年6比1大勝美國、1986年2比0氣走比利時、1990年PK大戰4比3險勝義大利（正規賽加延長賽踢完1比1平手）、2014年PK大戰4比2擊退荷蘭（正規賽加延長賽踢完0比0平手），看得出來「藍白軍團」跟本屆連續挺過兩場PK大戰的「格子軍團」一樣，表現頑強的時候也是很難拿下。

此外，阿根廷雖然阿庫尼亞（Marcos Acuna）和蒙提爾（Gonzalo Montiel）因為累積黃牌，準決賽得停賽一場，預計將由塔利亞菲柯（Nicolas Tagliafico）、莫里納（Nahuel Molina）先發，但好消息是原本傳出傷情的狄馬利亞（Angel Di Maria）和狄保（Rodrigo De Paul）目前傷勢已無大礙，看好也能出場助隊一搏。

如果說阿根廷是「準決賽之王」，那麼克羅埃西亞就是「延長賽之王」，本屆世界盃「格子軍團」除了小組賽4比1輕取加拿大，其他比賽沒在正規時間內領先對手，在在顯示他們的鬥志不容小覷。

加上上屆俄羅斯世界盃的3場延長賽，克羅埃西亞已連續5次在世足面臨正規加延長共120分鐘的苦戰中跨過對手，除了莫德里奇（Luka Modric）、柯瓦希奇（Mateo Kovacic）與布洛佐維奇（Marcelo Brozovic）的「中場鐵三角」串聯團隊攻防，門將李瓦柯維奇（Dominik Livakovic）的守護球門也有很大功勞，不包括PK大戰的話，本屆世足李瓦柯維奇撲救次數23次，遠超過法國洛里斯（Hugo Lloris，8次）、摩洛哥布努（Yassine Bounou，5次），可以期待屆時梅西與李瓦柯維奇的精彩過招。