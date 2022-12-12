克里姆林宮週一宣布，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 取消了他的年終記者招待會，這是 10 年來的第一次。克宮沒有說明原因，但顯然與烏克蘭戰爭並不順利有關，普丁之前都會理直氣壯的說明戰爭必要性，但是在哈爾科夫大敗之後，他就不再公開場合談論戰爭的情況。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)告訴記者：「總統還是可能在個別的場合接受訪問，但是大型的聯合記者訪問，不會在新年來臨之前舉行。」

俄羅斯每日生意報(RBC business daily )報導，過去十年來，普丁都會在歲末年終時舉行記者招待會，但是今年卻沒有。佩斯科夫沒有給出原因，但是俄羅斯對烏克蘭的戰爭，很可能是重要原因。

自 2000 年以來，長期執政的普丁會在12 月，舉行俄羅斯和外國記者的聯合訪問記者會，這是俄羅斯行之有年的政治發布會，普丁親自回答有關俄羅斯國內外政策的一系列問題，通常會持續幾個小時。

去年，年度記者會出現了一些改變，克里姆林宮挑選大約 500 名俄羅斯和外國記者來參加，理由是Covid-19 的限制，導致許多西方媒體機構無法申請。

雖然話題受到限制，但是去年的記者會也有幾個問題專門針對烏克蘭的地緣政治局勢。當年，普丁被問到與基輔可能發生衝突時，他說：「這不是我們的選擇，我們絕不希望發生戰爭。」

然而，今年 2 月 24 日，普丁派兵入侵烏克蘭，理由是要保護頓巴斯，並解除烏克蘭納粹勢力與武裝。之後戰爭不順，於 9 月 21 日宣布部分動員，預計增兵30萬人。