自行車低價車款自下半年起進入調整期，造成庫存大爆滿，整車廠紛紛大砍訂單，加上去年營收基期已高，自行車供應鏈包括桂盟（5306）、利奇（1517）、日馳（1526），11月合併營收皆出現衰退；尤其是桂盟與利奇，年減幅度均超過3成，創下疫後營收最大減幅。

其中，全球自行車鏈條最大供應商-桂盟，11月合併營收4.66億元，年減30.38％，前11月合併營收67.3億元，年減5.2％；此外，利奇11月合併營收2.89億元，年減38.66％，前11月合併營收47.49億元，年增8.78％；至於日馳，11月合併營收1.78億元，年減4.42％，前11月合併營收20.5億元，年增23.12％。

桂盟表示，自行車中低階車款從今年第二季起已進入調整期，造成中低自行車款銷售衰退，供應鏈調整對整體自行車產業來說是好事，但高階車款需求依舊暢旺，預估自行車產業庫存調整將持續至明年上半年。

法人認為，整車廠因為成車、半成車與零件的庫存爆滿、下半年紛紛調整零件訂單，在大客戶不出貨下，桂盟、利奇、日馳10月、11月營收均呈現月減、年減，供應鏈第四季營收將難逃衰退命運！預計要等到各家客戶庫存慢慢去化，明年第二季後營收才有機會逐步回溫。