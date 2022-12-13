微軟攜倫敦證券交易所集團 建立10年合作關係 03:322022/12/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微軟跟倫敦證券交易所集團（LSEG）建立10年合作關係，對後者入股4％，協助其金融數據平台轉變成雲端運算平台。 LSEG將以28億美元購買Azure雲端服務等微軟產品，看好能大幅提高營收。這反映科技與金融業不斷加強合作。 粵港跨境貨運改「點對點」 司機無需在指定地點交收貨物 台灣微軟總經理 卞志祥 產業數位化 邁向黃金十年 看見改變攝影展 顱顏患者秀出自信 #微軟 #倫敦證券 #合作關係 #LSEG #對後者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》微軟入股LSEG 雙方展開10年合作 16:192022/12/12 財經 美要求日 響應對中半導體管制 04:102022/12/12 財經要聞 《財政》陸擋「酒」 財長估影響金額不到10億元 16:392022/12/12 財經 金門拜會楊鎮浯研商小三通復航 王必勝：現勘後才知道 20:242022/12/12 生活 伊朗不到1週處決2抗議者 人權團體：殺雞儆猴 16:282022/12/12 國際 台美日澳跨國研究急性腎臟病患者 死亡風險增3.6倍 15:492022/12/12 健康 大幅減少網購包裝 環保署：最快明年1月公告、7月實施 20:472022/12/12 生活 台股相對美股位置仍低 仍有落後補漲空間 10:372022/12/12 財經 刪光異性電話給安全感 他「要求比照」 惹怒雙標女友被分手 19:112022/12/12 生活 中國副外長、美亞太助卿會談 深入溝通台灣等敏感問題 16:532022/12/12 兩岸 土生土長台灣囝仔 職涯歷練超全面 04:102022/12/12 財經要聞 時論廣場》先天不足 台灣足球不強不必洩氣（林建甫） 18:592022/12/12 時論廣場 時論廣場》貪免費「小菜」 蔡政府惡人先告狀（杜震華） 19:462022/12/12 時論廣場 社評／習近平訪中東對全球化的意義 04:102022/12/12 焦點新聞 烏克蘭東部戰況激烈 歐盟擬祭出第9輪對俄制裁 21:462022/12/12 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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