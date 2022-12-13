微軟跟倫敦證券交易所集團（LSEG）建立10年合作關係，對後者入股4％，協助其金融數據平台轉變成雲端運算平台。

LSEG將以28億美元購買Azure雲端服務等微軟產品，看好能大幅提高營收。這反映科技與金融業不斷加強合作。

粵港跨境貨運改「點對點」 司機無需在指定地點交收貨物
台灣微軟總經理 卞志祥 產業數位化 邁向黃金十年
看見改變攝影展 顱顏患者秀出自信
#微軟 #倫敦證券 #合作關係 #LSEG #對後者