王品集團在台灣營收連續創下五個月的新高，第三季EPS更是達到 3.77元，董事長陳正輝霸氣許諾，全公司不管職階、績效，同仁們都可以領到1個月的「年終獎金」，「特別獎金」半個月。王品集團同時將拿出2000萬元，舉辦5廠五星級飯店尾牙，還有半日的遊樂園放鬆旅程，犒勞長時間辛苦的員工。

根據《ETtoday》新聞報導，王品集團12日舉辦線上直播，陳正輝帶領公司副董事長李森斌和全部高階主管一同出席，公布今年員工年終加上特別獎金總計達到1個半月，總金額超過兩億元，對每個工作夥伴致上謝意，這筆獎金不但是王品在2012年上市後，發出去的最高金額，也勝過同業平均行情0.85個月個非常多。

此外，陳正輝也強調，因疫情而延期3年的「同仁國外旅遊」將重開，補助費提升到19,000元，搭乘星宇航空前往馬來西亞4日旅程完全不用錢，還有日本關西、土耳其等精美旅程可以選擇。