52歲港星李嘉欣擁有中葡混血美貌，曾奪得香港小姐和國際華裔小姐冠軍，獲封「最美港姐」。她2008年嫁給百億富商許晉亨，育有一子許建彤（Jayden），便淡出螢光幕。近日李嘉欣一家三口到教堂，她與兒子接連在台上用流利的英文讀經，獲得網友的稱讚。

李嘉欣10日在IG分享她和許晉亨帶著11歲兒子上教堂的照片和影片，畫面中，李嘉欣化著精緻妝容，白襯衫外搭紅色背心，下身穿著黑色皮裙，至於丈夫和兒子都以筆挺的西裝帥氣亮相，其中11歲許建彤的身高暴風成長，已經快逼近171cm的李嘉欣。

李嘉欣母子倆手牽著手、肩併著肩，從走道緩緩地走上講台，李嘉欣邊看書邊用英文讀經，流利地程度就跟母語人士沒兩樣，接著輪到兒子開口，英文程度一樣優秀，完全沒有停頓的地方。

許多網友聽了李嘉欣的英文發音，忍不住留言讚嘆：「女神講英文都這麼好聽」，也誇獎許建彤的眉眼遺傳到媽媽，「長得非常漂亮！明亮又神彩飛揚！」

事實上，李嘉欣頗有語言天分，當年她還是學生時，曾在中五會考取得2A、7B佳績，其中英文和聖經科目均是A，儘管她中五畢業後未繼續升學，轉參加港姐競選而以冠軍之姿出道，但她多年來都有努力地進修7種外文，精通粵語、普通話、上海話、英語、葡萄牙語、日語和義大利語，甚至取得一級日文能力的證書，堪稱九官鳥。更厲害的是，根據《香港01》報導，李嘉欣2009年修讀英語碩士課程並畢業。