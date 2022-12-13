全球通膨、消費不振，台灣外貿出口連續三個月負成長，在經濟景氣下行的不確定性挑戰下，Alibaba.com認為，台灣製造業仍有優勢，呼籲台灣中小企業要更精進數位化能力，把握全球消費降級驅動的供應鏈重組契機，妥善導入線上平台精準獲客的疊加能力，集中有限資源低本高效抓住好訂單，才能「精準獲客」。

為支持台灣中小企業營運在艱鉅挑戰環境裡穩中向好，Alibaba.com宣布，推出全新「VIP買家媒合」新服務，主動幫台灣中小企業媒合北美市場好訂單，搭配包含流量、人才、營運三大核心戰力的「台灣外貿大補帖」專屬服務包，助攻台灣中小企業加速在危機四伏的外貿市場突圍而出。

Alibaba.com台灣總經理郭奕麟表示，中小企業數位化能力提升來自兩層面，第一，自主意識改變，第二，外部有建置數位化能力，包括回覆技巧、影像、商品包裝等，對客戶觸及都會很有幫助。

全球終端需求放緩、貿易量下調的同時，台灣出口也將受到劇烈衝擊，郭奕麟指出，Ailbaba.com過去一直為中小企業提供平台和流量來連結買賣雙方、創造訂單和銷量的成長。然而在全球高度不確定、去化率偏低、供應鏈重組的情況下，對台灣中小企業來說，現在是一個在全球外貿市場跑馬圈地的過程，在既有的生產優勢上，誰能更快速、成熟地運用線上工具來盡可能精準的找到合適客戶、擴大訂單量，誰就有可能圈下更多的市佔與訂單。

面對2023外貿的變動性和不確定性，郭奕麟認為，除數位化能力提升，「精準行銷」的速度將成為企業獲客關鍵，就看台灣中小企業誰能跑得更快。

Alibaba.com透過VIP買家媒合會協助各市場品牌與美國市場買家對照供需雙方的需求，進一步掌握美國買家的趨勢脈動，開拓銷往全球市場的橋樑。同時，為助攻台灣中小企業和廠家獲得專業買家信賴， Alibaba.com透過線上線下結合國際公證機構持續推動「金品誠企」會員制度，輔助商家檢視自身企業資格、產品品質、企業能力等全方位實力，並進行認證，並給予優勢資源。

除此之外，Alibaba.com也特別打造出中小企業專屬的三大資源扶持計畫，從流量、人力、營運三面向，全面協助台灣中小企業因應通膨變局，精準獲客、掌握商機。

以加入Alibaba.com超過十年的自行車廠微笑元素創意概念為例，面對不斷改變的市場環境、買家喜好、賣家行為、媒體行銷工具與通路等，微笑元素透過Alibaba.com市場分析資源，成功由自行車製造廠，搖身一變成為打造征服歐洲的電動車廠。

打破一般傳產形象的蘆洲機械，在面臨削價競爭和客戶流失下看中Alibaba.com的巨大流量及數據能力，因此透過跨境電商從一家低調的汽車零配件業者，轉型成年年賺錢的新潮電商，更讓全球買家都成為他的顧客。