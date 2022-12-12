台南有名男按摩師傅，因長期固定到1名正妹家中幫其按摩，沒想到，這次他竟趁幫正妹去角質時，脫下對方內褲，指姦得逞，還用嘴親吻對方下體，嚇得正妹趕緊撥手機找大樓管理員求救，他挨告後解釋有向正妹告白，也沒見正妹拒絕；法官認為按摩師利用女子的長期信任，進行私慾得逞，也未見悔悟，依強制性交罪，處有期徒刑3年6月，可上訴。

依據判決書記載，1名陳姓按摩師傅為1名女子阿芳(化名)，進行到府按摩服務2、3年，今年3月間，他凌晨3時許，攜帶折疊式按摩床來到阿芳住處，要替阿芳進行整脊、刮痧、去角質等按摩服務，沒想到，他在替阿芳做身體去角質時，突然拉下阿芳的褲子與內褲，還不顧阿芳用手、腳推擋、阻止掙扎，指姦得逞，甚至親吻阿芳下體。

阿芳不斷體抗陳男，仍被對方從按摩床強行抱到床上，她在掙扎的過程中，拿起掉落的手機，趕緊撥電話給大樓值班管理員「求救」，並且趁隙衝往門邊，管理員感到後，看到她未穿內、外褲，情緒非常激動，便立刻要求陳男趕快離開，同日上午8時許，她在管理員的陪同之下前往醫院驗傷，並且報警。

陳男否認有性侵，他辯稱當天在幫阿芳去角質時，對方同意將內褲脫掉，而且2人在聊天的過程中，阿芳提到「不愉快，要去新竹」，他當時想把阿芳留下，便親了對方的嘴，也沒見對方拒絕後，才再親阿芳的下體，之後，他向阿芳表示2人重量會讓按摩床撐不住，於是才將阿芳抱到床上，但他一直看到阿芳在滑手機，因此才將手機抽到，沒想到阿芳竟然打電話，管理員也就跑了上來。

對此，阿芳指出，陳男這3年間，一個月至少2、3次會到她家幫她按摩，雙方之間並沒有糾紛，也沒有曖昧、交往關係，而陳男在事發後傳送的訊息「...本想安穩，收入正常，身體健康並有一個共同話題的喜歡的人...」、「你剛跟我說現在你只一個人，當時我心好酸」，對於突然的舉動讓她很害怕，且她和對方一直都是單純的客人與按摩師關係。

大樓管理員則表示，因為自己是值晚班管理員，於是和時常晚回家的阿芳比較熟，當天他收到阿芳的求救電話，便馬上衝上樓，由於他有阿芳家的密碼，但是他先敲門見對方沒應門，因此按了密碼進去，當時他聽到陳男一直說「為什麼不相信他」、「想要好好照顧阿芳」，後來就請陳男去收拾物品趕快離開。

台南地院審理，認為陳男雖然向阿芳告白「想好好照顧她」，變成陳男單方面的自己默許，且在不顧阿芳極力反抗下強行猥褻，又利用阿芳長期對陳男的按摩信任，對阿芳逞一己私慾，也未見陳男任何檢討、悔悟，也未與阿芳達成和解；法官依強制性交罪，處有期徒刑3年6月，可上訴。