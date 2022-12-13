美國聯邦貿易委員會（FTC）日前出手阻擋微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard），關鍵考量是具成長潛力的雲端遊戲。雲端遊戲目前僅是電玩遊戲市場的一小部分，但FTC與產業人士認為，雲端遊戲的影響力將與日俱增。

雲端遊戲是一項新興技術，可讓玩家將遊戲串流到幾乎所有連網裝置，類似於透過影音串流平台網飛或Disney+在裝置上觀賞影片的概念。

雲端遊戲的商業模式是基於訂閱服務，消費者支付固定月費或年費，即可暢玩遊戲庫裡的遊戲。雲端遊戲服務讓玩家不必下載遊戲到自有裝置，也無需添購遊戲機或高階電腦等硬體設備。

FTC與遊戲產業人士相信，未來幾年雲端遊戲在遊戲市場將更有分量。FTC日前提出反壟斷訴訟，阻止微軟將動視暴雪納入麾下，FTC主張此舉是為了防止遊戲發行市場遭到少數幾家企業掌控。

根據研究機構Newzoo BV預測，今年全球消費者在雲端遊戲服務和雲端串流遊戲的支出，合計達24億美元，僅占整體遊戲軟體支出1,844億美元的1.4％。

微軟在2017年推出Xbox Game Pass訂閱服務，成為雲端遊戲的初期領導者。微軟斥資750億美元收購動視暴雪可強化自家遊戲庫內容，動視暴雪的熱門遊戲包括《決勝時刻》（Call of Duty）和《魔獸世界》（World of Warcraft）等。

Game Pass有上百款遊戲，月費9.99美元起跳，訂戶可下載個別遊戲到Xbox遊戲機或電腦，月費14.99美元的方案可在雲端玩部分遊戲 ，微軟的最終目標是成為「遊戲界的網飛」。微軟1月透露Game Pass的用戶達2,500萬人。

亟力遊說全球政府否決微軟收購動視暴雪案的索尼，以及其他遊戲業者，皆試圖打造雲端遊戲訂閱服務。根據研究機構Omdia估計，現階段微軟為雲端遊戲的領導者，拿下去年60％的雲端遊戲業務。