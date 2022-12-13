TVBS攜手LINE TV打造數位版《機智校園生活》。（TVBS提供）

鍾岳軒、鄭豐毅、陳彥廷、黃柏峰組成「機智男孩」。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》自去年12月開播，共拍攝256集，12日晚間舉辦以畢業典禮為主題的殺青宴，主演群謝祖武、周曉涵、曾莞婷、JR紀言愷、楊晴、董至成、盧彥澤、愛雅、王宇婕、杜詩梅、陳謙文以及新生代演員群等都開心出席。王宇婕說最近除了忙家裡的裝潢翻修，還想去日本旅遊，「我不像小武哥，這邊一結束馬上有新工作！」謝祖武故作哀怨表示，自己還是持續工作當中，「辛苦的爸爸需要一檔接一檔工作養家活口」。

TVBS總經理劉文硯與LINE TV CEO Roger也在殺青宴上公布將電視IP《機智校園生活》轉為數位化，將與LINE TV攜手合作打造數位版《機智校園生活》，將《機智校園生活》朝向更多元發展，詳細播出訊息敬請期待。

謝祖武《機智》一殺青，馬上投入《婚姻結業式》第二季拍攝，他不覺得殺青是結束，也很開心自己跟這群年輕演員合作「非常回春」，「他們甚至比我當年合作的校園青春喜劇（指《麻辣鮮師》）演員更加優秀，現在年輕人因為接收的資訊量大，也非常認真，我加入後看到他們的認真，連帶影響我，老狗也變出把戲！」但也坦言「他們碰到我很有壓力」。

新婚的愛雅表示，這部戲陪著她從單身走到已婚，還笑著爆料：「小武哥在我未婚時和已婚後遇到時的態度差很多！現在講兩句話就會問我『要不要去坐遠一點』，我未婚時都會跟我聊天啊！」對於大家關心的婚禮和蜜月，她說因為推出新品牌「愛雅辣呦」，草創期創業維艱，很多瑣事都要自己來，現階段忙著認真經營新品牌，所以預計明年底才會辦婚禮，而且兩、三個月內就要懷孕，預計生「龍寶寶」，且懷孕前半年就要先戒酒，她自己生肖屬龍，想要「龍媽配龍寶」，「目前排程是這樣啦，老公說OK，但不知道能否辦得到。寶寶生肖屬龍或屬蛇都可以，蛇是小龍嘛！」她還搞笑捶肚子證實還沒有懷孕。

梁瀚名說自己殺青後積極運動游泳，距離殺青已經有瘦了約三公斤。被關心感情生活，他笑說希望大家多多介紹，「另一半只有海洋和游泳！」盧彥澤最近忙著新書《盧彥澤的幸福餐桌》宣傳，雖然殺青後多了時間陪小孩，但也坦言「地方爸爸真的很需要工作」。

過去長達一年幾乎每天見面的學生主演群黃柏峰、鍾岳軒、林輝瑝、王新凱、鄭豐毅、陳彥廷、鄭芯恩、馮容潔、孔令元、李星鏴、賴雅琪、吳玳慈、王敏淳，殺青之後時隔一週沒有見面，一見到彼此難掩興奮之情，大讚「機智男孩」在新北耶誕城演出，大嫂們鄭芯恩、馮容潔、賴雅琪也說自己都有守在直播前看著搭檔大喊男孩們「超帥、無人能敵」。機智男孩們很感謝TVBS主辦大型活動讓他們有演出機會，得知他們的演出是新北耶誕晚會收視最高點，原本很忐忑的心情，在得知收視後比較心安，也很開心現在走在路上經常被粉絲認出。

人氣頗旺的他們說，目前公司還沒有設禁愛令，未來會發單曲、唱片，接下來還有跨年晚會演出。