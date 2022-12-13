台北市議員徐巧芯12日在臉書發文表示，自己遭到親綠側翼「只是堵藍」罵「破麻」兩個字後，隨即到民進黨籍女權立委范雲臉書陳情。范雲對此則回應，任何人都不應該使用「破麻」這種羞辱女性的字眼，攻擊者必須被譴責。

徐巧芯在臉書PO了三篇文，內容都是有關側翼聊天室，其中一張照片可以看到，一名疑似與「只是堵藍」有關的ID「堵藍打雜工」貼出徐巧芯的臉書，先說出「我知道這裡有臥底，幫我傳句話」，接著直接嗆出「破麻」兩個字。

徐巧芯表示，自己被「只是堵藍」罵破麻。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

徐巧芯隨即發文稱，對於她被只是堵藍罵「破麻」的事，感謝大家的安慰，自己也已經立刻到最重視女權的范雲立委臉書留言陳情，這是為了避免她之後又說不知道這件事。徐巧芯強調，自己是邀請范雲一起譴責這種惡劣的發言，並歡迎網友關心後續進度。

范雲接到陳情後也在臉書做出反應，她稱「被徐巧芯要求關切她在某個粉專內部群組被罵『破麻』的事」，她認為任何人都不應該使用「破麻」這種羞辱女性的字眼。必須譴責！

不過范雲也沒有單純幫徐巧芯講話，她提到徐之前曾使用「三字髒話」來羞辱政府官員，強調「這類言論都是破壞性別平等、破壞互相尊重的元兇」。