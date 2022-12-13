第80屆金球獎入圍名單於今（12日）晚間揭曉，60歲影壇巨星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》首度角逐金球獎音樂或喜劇類影后，而湯姆克魯斯（Tom Cruise）監製、主演的《捍衛戰士：獨行俠》也在入圍名單內，不過他不滿金球獎的主辦單位好萊塢外籍記者協會爆出的爭議，去年已退還3座金球獎，今年出席金球獎的機會不太高，其餘好萊塢明星對金球獎的態度，也備受外界關注。
第80屆金球獎電影類主要入圍名單：
˙戲劇類最佳影片
《阿凡達：水之道》
《貓王艾維斯》
《法貝爾曼》
《塔爾》
《捍衛戰士：獨行俠》
˙音樂及喜劇類最佳影片
《巴比倫》
《伊尼舍林的女妖》
《媽的多重宇宙》
《鋒迴路轉：抽絲剝繭》
《瘋狂富作用》
˙最佳導演
《阿凡達：水之道》James Cameron
《媽的多重宇宙》Daniel Scheinert and Daniel Kwan
《貓王艾維斯》Baz Luhrmann
《伊尼舍林的女妖》Martin McDonagh
《法貝爾曼》Steven Spielberg
˙戲劇類最佳男主角
《貓王艾維斯》Austin Butler
《我的鯨魚老爸》Brendan Fraser
《愛．子》Hugh Jackman
《Living》Bill Nighy
《The Inspection》Jeremy Pope
˙戲劇類最佳女主角
《塔爾》Cate Blanchett
《光影帝國》Olivia Colman
《女王》Viola Davis
《金髮夢露》Ana de Armas
《法貝爾曼》Michelle Williams
˙音樂及喜劇類最佳男主角
《巴比倫》Diego Calva
《鋒迴路轉：抽絲剝繭》Daniel Craig
《白噪音》Adam Driver
《伊尼舍林的女妖》Colin Farrell
《五星饗魘》Ralph Fiennes
˙音樂及喜劇類最佳女主角
《里斯夫人去巴黎》Lesley Manville
《巴比倫》Margot Robbie
《五星饗魘》Anya Taylor-Joy
《Good Luck to You, Leo Grande》Emma Thompson
《媽的多重宇宙》楊紫瓊
˙最佳男配角
《伊尼舍林的女妖》Brendan Gleeson
《伊尼舍林的女妖》Barry Keoghan
《巴比倫》Brad Pitt
《媽的多重宇宙》關繼威
《死亡天使》Eddie Redmayne
˙最佳女配角
《黑豹2：瓦干達萬歲》Angela Bassett
《伊尼舍林的女妖》Kerry Condon
《媽的多重宇宙》Jamie Lee Curtis
《瘋狂富作用》Dolly De Leon
《她有話要說》Carey Mulligan
˙最佳劇本
《塔爾》
《媽的多重宇宙》
《伊尼舍林的女妖》
《Women Talking》
《法貝爾曼》
˙最佳原創配樂
《伊尼舍林的女妖》
《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
《Women Talking》
《巴比倫》
《法貝爾曼》
˙最佳原創歌曲
《沼澤謀殺案》
《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
《捍衛戰士：獨行俠》
《黑豹2：瓦干達萬歲》
《RRR 雙雄起義》
˙最佳動畫片
《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
《犬王》
《迷你網紅實貝秀》
《鞋貓劍客2》
《青春養成記》
˙最佳外語片
《西線無戰事》---德國
《阿根廷，1985年》---阿根廷
《親密》---比利時
《分手的決心》---南韓
《RRR 雙雄起義》---印度
電視類
˙劇情類最佳影集
《絕命律師》
《王冠》
《龍族前傳》
《黑錢勝地》
《人生切割術》
˙音樂及喜劇類最佳影集
《Abbott Elementary》
《大熊餐廳》
《天后與草莓》
《破案三人行》
《星期三》
˙最佳迷你劇集及電視電影
《黑鳥》
《食人魔達莫》
《新創大騙局》
《潘與湯米》
《白蓮花大飯店》
˙劇情類最佳男主角
《亡命再劫》Jeff Bridges
《黃石公園》Kevin Costner
《安道爾》Diego Luna
《絕命律師》Bob Odenkirk
《人生切割術》Adam Scott
˙劇情類最佳女主角
《龍族前傳》Emma D'Arcy
《黑錢勝地》Laura Linney
《王冠》Imelda Staunton
《失蹤專訪》Hilary Swank
《高校十八禁》Zendaya
˙音樂及喜劇類最佳男主角
《亞特蘭大》Donald Glover
《殺手進城》Bill Hader
《破案三人行》Steve Martin
《破案三人行》Martin Short
《大熊餐廳》Jeremy Allen White
˙音樂及喜劇類最佳女主角
《Abbott Elementary》Quinta Brunson
《謎飛空姐》Kaley Cuoco
《破案三人行》Selena Gomez
《星期三》Jenna Ortega
《天后與草莓》Jean Smart
˙最佳迷你劇集及電視電影男主角
《黑鳥》Taron Egerton
《命運階梯》Colin Firth
《天堂的旗幟下》Andrew Garfield
《食人魔達莫》Evan Peters
《潘與湯米》Sebastian Stan
˙最佳迷你劇集及電視電影女主角
《George & Tammy》Jessica Chastain
《創造安娜》Julia Garner
《潘與湯米》Lily James
《Gaslit》Julia Roberts
《新創大騙局》Amanda Seyfried
˙最佳男配角
《白蓮花大飯店》F. Murray Abraham
《理智與殺欲之間》Domhnall Gleeson
《黑鳥》Paul Walter Hauser
《食人魔達莫》Richard Jenkins
《潘與湯米》Seth Rogen
˙最佳女配角
《白蓮花大飯店》Jennifer Coolidge
《Fleishman Is in Trouble》Claire Danes
《天堂的旗幟下》Daisy Edgar-Jones
《食人魔達莫》Niecy Nash
《白蓮花大飯店》Aubrey Plaza
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