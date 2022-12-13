第80屆金球獎入圍名單於今（12日）晚間揭曉，60歲影壇巨星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》首度角逐金球獎音樂或喜劇類影后，而湯姆克魯斯（Tom Cruise）監製、主演的《捍衛戰士：獨行俠》也在入圍名單內，不過他不滿金球獎的主辦單位好萊塢外籍記者協會爆出的爭議，去年已退還3座金球獎，今年出席金球獎的機會不太高，其餘好萊塢明星對金球獎的態度，也備受外界關注。

第80屆金球獎電影類主要入圍名單：

˙戲劇類最佳影片

《阿凡達：水之道》

《貓王艾維斯》

《法貝爾曼》

《塔爾》

《捍衛戰士：獨行俠》

˙音樂及喜劇類最佳影片

《巴比倫》

《伊尼舍林的女妖》

《媽的多重宇宙》

《鋒迴路轉：抽絲剝繭》

《瘋狂富作用》

˙最佳導演

《阿凡達：水之道》James Cameron

《媽的多重宇宙》Daniel Scheinert and Daniel Kwan

《貓王艾維斯》Baz Luhrmann

《伊尼舍林的女妖》Martin McDonagh

《法貝爾曼》Steven Spielberg

˙戲劇類最佳男主角

《貓王艾維斯》Austin Butler

《我的鯨魚老爸》Brendan Fraser

《愛．子》Hugh Jackman

《Living》Bill Nighy

《The Inspection》Jeremy Pope

˙戲劇類最佳女主角

《塔爾》Cate Blanchett

《光影帝國》Olivia Colman

《女王》Viola Davis

《金髮夢露》Ana de Armas

《法貝爾曼》Michelle Williams

˙音樂及喜劇類最佳男主角

《巴比倫》Diego Calva

《鋒迴路轉：抽絲剝繭》Daniel Craig

《白噪音》Adam Driver

《伊尼舍林的女妖》Colin Farrell

《五星饗魘》Ralph Fiennes

˙音樂及喜劇類最佳女主角

《里斯夫人去巴黎》Lesley Manville

《巴比倫》Margot Robbie

《五星饗魘》Anya Taylor-Joy

《Good Luck to You, Leo Grande》Emma Thompson

《媽的多重宇宙》楊紫瓊

˙最佳男配角

《伊尼舍林的女妖》Brendan Gleeson

《伊尼舍林的女妖》Barry Keoghan

《巴比倫》Brad Pitt

《媽的多重宇宙》關繼威

《死亡天使》Eddie Redmayne

˙最佳女配角

《黑豹2：瓦干達萬歲》Angela Bassett

《伊尼舍林的女妖》Kerry Condon

《媽的多重宇宙》Jamie Lee Curtis

《瘋狂富作用》Dolly De Leon

《她有話要說》Carey Mulligan

˙最佳劇本

《塔爾》

《媽的多重宇宙》

《伊尼舍林的女妖》

《Women Talking》

《法貝爾曼》

˙最佳原創配樂

《伊尼舍林的女妖》

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

《Women Talking》

《巴比倫》

《法貝爾曼》

˙最佳原創歌曲

《沼澤謀殺案》

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

《捍衛戰士：獨行俠》

《黑豹2：瓦干達萬歲》

《RRR 雙雄起義》

˙最佳動畫片

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

《犬王》

《迷你網紅實貝秀》

《鞋貓劍客2》

《青春養成記》

˙最佳外語片

《西線無戰事》---德國

《阿根廷，1985年》---阿根廷

《親密》---比利時

《分手的決心》---南韓

《RRR 雙雄起義》---印度

電視類

˙劇情類最佳影集

《絕命律師》

《王冠》

《龍族前傳》

《黑錢勝地》

《人生切割術》

˙音樂及喜劇類最佳影集

《Abbott Elementary》

《大熊餐廳》

《天后與草莓》

《破案三人行》

《星期三》

˙最佳迷你劇集及電視電影

《黑鳥》

《食人魔達莫》

《新創大騙局》

《潘與湯米》

《白蓮花大飯店》

˙劇情類最佳男主角

《亡命再劫》Jeff Bridges

《黃石公園》Kevin Costner

《安道爾》Diego Luna

《絕命律師》Bob Odenkirk

《人生切割術》Adam Scott

˙劇情類最佳女主角

《龍族前傳》Emma D'Arcy

《黑錢勝地》Laura Linney

《王冠》Imelda Staunton

《失蹤專訪》Hilary Swank

《高校十八禁》Zendaya

˙音樂及喜劇類最佳男主角

《亞特蘭大》Donald Glover

《殺手進城》Bill Hader

《破案三人行》Steve Martin

《破案三人行》Martin Short

《大熊餐廳》Jeremy Allen White

˙音樂及喜劇類最佳女主角

《Abbott Elementary》Quinta Brunson

《謎飛空姐》Kaley Cuoco

《破案三人行》Selena Gomez

《星期三》Jenna Ortega

《天后與草莓》Jean Smart

˙最佳迷你劇集及電視電影男主角

《黑鳥》Taron Egerton

《命運階梯》Colin Firth

《天堂的旗幟下》Andrew Garfield

《食人魔達莫》Evan Peters

《潘與湯米》Sebastian Stan

˙最佳迷你劇集及電視電影女主角

《George & Tammy》Jessica Chastain

《創造安娜》Julia Garner

《潘與湯米》Lily James

《Gaslit》Julia Roberts

《新創大騙局》Amanda Seyfried

˙最佳男配角

《白蓮花大飯店》F. Murray Abraham

《理智與殺欲之間》Domhnall Gleeson

《黑鳥》Paul Walter Hauser

《食人魔達莫》Richard Jenkins

《潘與湯米》Seth Rogen

˙最佳女配角

《白蓮花大飯店》Jennifer Coolidge

《Fleishman Is in Trouble》Claire Danes

《天堂的旗幟下》Daisy Edgar-Jones

《食人魔達莫》Niecy Nash

《白蓮花大飯店》Aubrey Plaza