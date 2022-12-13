偏鄉醫事人力徵求平台上線，健保署日前將原有的偏鄉「醫師」人力需求平台擴充為偏鄉「醫事」人力需求平台，擴大招募藥師（生）、護理師（士）、醫檢師（生）等醫事人員。

健保署表示，2020年已經建置「全國偏鄉醫師人力需求平台」，讓有意願的醫師可利用此平台查詢偏鄉醫療院所的服務缺口。目前全國有62家醫事服務機構刻正使用本平台，並已成功媒合108位內、外科等45類專科醫師至偏鄉服務。

健保署指出，12月9日再把平台功能擴大調整為藥師（生）、護理師（士）、醫檢師（生）等醫事人員後，並將請各縣市衛生局、醫療院所及各醫事人員公會周知會員使用，並可進一步與院所窗口直接接洽，協助偏鄉民眾就近獲得完整的醫療照護。

為提高讓醫事人員至偏鄉離島服務意願，健保署更蒐集全國偏鄉73個地區的旅遊景點、交通資訊、美食地圖及住宿推薦，讓醫事人員在查詢人力需求時，可以選擇適合的人文風俗及生活特色。

健保署指出，「全國偏鄉醫事人力需求平台」（網址https://gov.tw/4NX）可以查詢各地區的服務需求，並可直接與醫療院所窗口進行接洽。