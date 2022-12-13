輪胎三雄正新（2105）、建大（2106）及華豐（2109）自結11月及前11月合併營收，只有建大逆勢成長；正新及華豐均同步衰退。建大12日公布自結11月合併營收逾27.39億元，年增2.47％，累計前11月合併營收361.53億元，年增12.12％。展望12月營運，建大指出，因有聖誕節及農曆春節的換胎熱潮，預料12月營運還不錯。

建大表示，因今年數度輪胎產品售價調漲，加上產品組合策略奏效，帶動11月輪胎出貨量增加；另適逢北半球冬季，歐洲及大陸東北地區的雪地胎，銷售轉強，使得公司營收逆勢成長，都是帶動11月營運增溫的原因之一。

正新公布自結11月合併營收77.36億元，年減4.63％，累計前11月合併營收909.57億元，年減2.56％。

同樣地，華豐公布自結11月合併營收4.14億元，年減19.68％，累計前11月合併營收50.08億元，年減0.03％。