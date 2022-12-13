桃園市立圖書館新總館即將於12/17開館，以生命樹意象設計，象徵知識的生生不息，同時呼應永續理念，融合綠色螺旋植栽陽台、內部盤旋知識螺旋、環保節能通風採光井、木紋玻璃環保外皮與書架耐振壁等元素，打造出城市中的知識叢林。

景雲圖書分館位於大湳社福館內，以海洋意象營造出明亮的閱讀空間。（圖／桃園市政府提供）

這座嶄新的智慧圖書館，具備典藏、教育、研究、文化、推廣與旅遊等功能，除了規劃百萬藏書外，更滿足大家對閱讀、影音與展覽等需求，各樓層依年齡劃分為不同主題閱覽專區，1樓微光廳擁有可容納200人的演講空間；3樓為親子樓層，有繪本區、說故事劇場等空間；7樓雲端閱覽室，則可不受時空限制，以線上直播方式實現數位知識。

桃園自升格後，為推廣閱讀風氣、提升圖書館可及性，以及建構良好看書環境，規劃了包括桃園市立圖書館新總館在內的22座圖書館。於2021年底開館的景雲圖書分館，同樣以智慧圖書館規格建置，打造閱覽區、樂齡區、多元文化區等分齡分眾閱讀空間與明亮的自修室。景雲分館藏特色為海洋專書，內部裝潢也以海洋意象打造，像是船造型的兒童閱覽區、藍白色系的天花板與影音觀賞區，讓人在閱讀時彷彿搭上船隻，置身兼容並蓄的知識海洋中。

龍岡圖書分館內部規劃為地上4層空間，以木質色系呈現美感，提供舒適閱讀環境。（圖／桃園市政府提供）

位於平鎮的山仔頂圖書分館，與在地元素連結，構築出不同閱讀風情。山仔頂為臺灣民謠之父鄧雨賢故鄉，2樓特別設置鄧雨賢歷史資料室；也因鄰近國軍相關訓練中心，3樓更特別規劃軍事圖書專區，典藏軍事類圖書及期刊，從2樓至3樓的樓梯牆面與3樓的閱讀空間，能看見迷彩、偽裝網、彈藥箱等軍事元素，透過館藏特色，吸引軍事迷前來獲取相關知識，也以柔性寓教於樂的環境設計，普及全民國防的概念。

龍岡地區因特殊歷史背景，交融出眷村、泰緬等多元文化特色，龍岡圖書分館以蒐羅泰國、緬甸、越南、印尼、菲律賓、寮國、柬埔寨等多國藏書為其特色，為當地小型文化中心。建物以綠建築設計，頂樓設置太陽能光電板節電，大廳挑高寬敞的空間，以及整體木質色系，皆提供舒適閱讀環境，兼備美感與質感，是在地相當具意義的文化地標。（桃園市政府廣告）