當孩子進入青春期，就逐漸要長成身心都成熟的大人。在這最後一哩路上，父母要協助孩子獨立、負責、自律、管理好自己，同時做好家庭成員的和諧角色，才能讓每個成員在家庭的滋潤中，修養身心靈。父母的成長經驗可以給孩子參考，卻不是孩子該奉為圭臬的範本，只有孩子為自己的人生選擇與作主，才能真的懂得責任與承擔。

父母和子女在家庭關係中，有三種角色會輪流扮演。正向又健康的親子關係，角色應該是流動的。而家庭成員之間，又該在哪些角色裡流動與補位呢？

一、父母：親子間「領導」與「依賴」的地位對調。

父母的角色象徵家中的權威和領導。雖然每個人都不一樣，但在潛意識中多少都還是會有依賴的需求。就像在網路上有一種說法，不管子女長大到幾歲，跟父母一起出去吃飯，仍然很習慣讓父母付錢，這樣就像還享受著被父母照顧似的。你也會這樣嗎？我的父母都已經到天上成為天使了，有時候真的還是奢望再被父母照顧一下啊！

雖然餘生已經沒有辦法再受父母的關照，偶爾難免還是會有所感傷。但成長中的孩子，有時候也可以補位成為父母的角色，用他們的能力和知識，撐住大人的需求。

現代孩子是數位原生代，你學習數位科技的能力應該比不上你家青春期的孩子吧？那你為何不放手讓孩子帶領你呢？

現在很多餐廳都用數位科技點餐，每次到這樣的餐廳用餐時，兩個青春期的孩子就居於領導與統整的角色，幫我們評選餐點與操作機器。

被孩子服務與照顧，不但不會弱化父母的身分，還可以強化孩子的自信和自我價值，也證明了父母教子有方，這不是雙贏嗎？

二、成人：平等且彼此尊重的互動方式。

成人之間相處用的是平等與尊重。

青春期孩子在建立自己的價值觀，也許會因為跟父母的價值觀有所不同，甚至互相衝突。親子是合作的夥伴，而不是對立的敵人，當孩子開始要自己來時，是發出父母該放手的訊號，我們只能傾聽，卻不應該強迫孩子接受父母的想法和做法。

在對待青少年談論自己的志向、理想和價值觀時，用成人平等、尊重的態度和孩子聊天，才可以聽到孩子真實的心聲；真誠而不帶批判地傾聽，才會跟孩子產生可以互動和溝通的連結。批判或是想強壓自己的價值觀給孩子，其實只是把孩子推遠了。只要告訴孩子：「需要幫忙的時候你就說，我都在。」默默給予監督和祝福，是跟青少年相處最自在的距離。

三、子女：讓孩子也有機會練習照顧父母。

子女的角色象徵著依賴與需要被照顧，但父母其實也常常需要孩子的照顧。如果孩子都沒有機會練習照顧父母，那以後很容易出現彆扭的情況。

父母也有脆弱與無助的時候，比方說工作不順利，甚至是失業，遇到親人往生等這些重大的挫折與打擊。如果父母可以跟青少年好好說明與溝通，孩子其實有能力給予父母情感上的支援與慰藉。

疫情延燒了兩年多，有些行業受惠，領年終獎金達數百萬甚至千萬，像是天降巨款般的幸運。但也有許多行業就此消失，諸多家庭突然陷入經濟的黑暗期。父母常常有苦不說，只是苦自己，把孩子摒除在現實生活之外，只想給孩子美好的一切。但這其實不是生活的全貌，而是父母搭建給孩子的幻境。沒有人可以保證，生活永遠美好與太平。

家庭生活要平衡，不能單靠一方面的付出與支撐。家人互動要像蹺蹺板，有上有下的互動與平衡，才會有趣又好玩。

父母跟子女，彼此都可以扮演父母、成人、子女的角色，這樣親子在相處上，才會覺得自己是有用且可以依賴的人，而不僅是孩子需要父母時，父母才有用。

【內容簡介】

現在的孩子，大概十歲就會進入青春期。在這個「兒童以上、成人未滿」的階段，他們想獨立又捨不得放棄依賴，情緒也常在火山噴發與冰山急凍間跳躍。

除了孩子面臨成長與進化之外，這段時期也是父母需要升級的階段。雖然父母愛孩子的初衷不變，但愛的手段和方法，卻要依照孩子的成長需求而調整。

臉書超人氣親子作家尚瑞君在本書中，書寫與兩位正值青春期兒子的相處日常。書中探討大人對青少年最頭痛的叛逆、易怒、難溝通的問題，提供諸多建議與解方；也細數青少年在面臨「轉大人」的辛苦，包括霸凌、課業壓力、荷爾蒙的劇烈波動……等，這些難題都需要父母的理解、陪伴與包容。

此外，青春期的親子關係，比管教更重要。干涉過度與讓「愛」越界的父母，會讓青春期的孩子發酵成失控的叛逆或逃離。拉開相處的距離，不但能給孩子成長的空間，也能拉近心的距離；比起嘮叨的說教，孩子更需要真誠的聆聽。透過對孩子的放心及放手，父母必然也會看見他們為長大付出的努力與勇氣。

—— 家有青少年的親子相處指南 ——

很多親子關係裡的衝突不是因為沒有愛，而是有更多的委屈沒有被理解。

青春期的孩子還在建立自己的道理與秩序，他講的理，可能跟父母的道理是不一樣的。

這段時期的孩子，可以對談，可以商量，但是不想再被控制。特別是父母打著「為你好」的行為，更會讓孩子覺得反感。

◆爆粗口、說髒話、飆國罵，是青少年的次文化。

青少年的行為舉止，往往充斥著急著想長大的訊息。在他們小團體的對話中，加入髒、黃、嗆等用語是司空見慣的。

如果在公眾場合，父母當然要提醒孩子注意自己的言行舉止；但若只是不經意路過他們私領域的偽大人趴，就當一片雲吧！輕輕飄過就好。

◆是孩子做不好，還是父母吹毛求疵？

希望「凡事自己來」的父母，並不是你一定能做得最好，而是你不夠信任孩子。我們太害怕失控的場面，卻往往忘記，犯錯也是一種學習。

父母放下要求完美的魔咒與框架，就能協助孩子長出他們成就自己的能力。

◆親子間三種角色的輪替，能讓彼此都成為更好的大人。

親子間可以輪流扮演父母、成人、子女三種不同的角色，這樣在相處上，才會覺得自己是可以被依賴的人，而不僅是孩子需要父母時，父母才有用。偶爾練習當個無用的父母，孩子才能長成有用的人。

◆治療青春期症候群，愛能增強免疫力。

當孩子在青春期時，每一次發作的風暴，就當作是一場發燒。在發燒時，身心都是不舒服的，但也只能一邊讓身體發燒，一邊找出原因治療。

而且，他們並不會天天失控。在沒有誤踩地雷或誤觸引信時，他們還是那個體貼、可愛、懂事、和善，並且帶給我們快樂的孩子。

【作者簡介】

尚瑞君

是保有赤子之心的大人，是老師家長認同與喜愛的親職作家，是各出版社喜歡邀約一起推薦好書，與推廣閱讀的知識份子。

喜歡學習，喜歡感謝。享受生活，也享受成為母親。育有一對優質的青少年兒子，跟先生經營著高品質的婚姻。

在母親的身分與角色中，徹底感受到女人的柔與韌、苦與樂、彈性與限制。

中興大學（現為台北大學）法學士、中山大學政治所碩士。

致力於推動愛的連結與傳遞，用書寫、演講、授課等不同型式，努力讓真誠、善良與美好，在世間閃亮與迴旋。

著有：《剛剛好的管教》（榮獲2021年博客來親子教養類年度百大暢銷 ） 、《優雅教養》。