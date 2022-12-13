外媒上周披露，美歐擬對大陸鋼鐵、鋁課新關稅，當作推動減少碳排放與全球產能過剩的手段之一，但有專家認為，如果只是一個獨立事件，那麼對大陸的影響可能很有限，就怕此事是一個開端，讓氣候議題成為東西方的新戰場，成為令人感到擔憂的先例。

南華早報報導，美國與歐盟對大陸鋼鋁課新關稅的構想是由拜登政府所提出，但目前仍在草擬階段，且尚不知道歐盟的態度，因為若加入美國的行列，歐盟將會破壞與大陸之間的關係，短期內很難實施。

然而此舉已經敲響警鐘，智庫The Conference Board大陸經濟與商業研究負責人Alfredo Montufar-Helu說：「如果達成這樣的協議，將開創一個令人擔心的先例，代表歐盟與美國之間聯盟化，未來可能就大陸貿易問題採取一致行動，甚至擴大至其他產業。」

就算此政策真的成真，但Alfredo Montufar-Helu認為，衝擊並不大，因為今年以來，大陸鋼鐵與鋁產品的出口總額僅佔其總出口額的不到3%，影響微不足道，就怕同樣的手段擴大實施。

全球貿易諮詢機構Hinrich Foundation研究員Stephen Olson則表示，「美國與歐盟可能將這種聯合徵收關稅的舉動，當作試水溫，如果能夠達成協議，並對它們產生好的效果，那麼其他部門可能也會採取類似方法。」

Stephen Olson也提醒，此次美歐雙方能否就一系列的技術細節，包括關稅範圍及碳排放技術的達成協議，還有待觀察。