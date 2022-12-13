台積電6日宣布在美國亞利桑那州追加投資，從原本120億美元加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆），引發外界「淘空台灣半導體業」的質疑聲浪。不過德國媒體《每日鏡報》分析指出，台灣晶片霸主地位難以撼動，並稱台灣是地表最重要的地方，如果失去台灣晶片供應，全球發展就會停滯不前。

《每日鏡報》記者迪克曼（Cornelius Dieckmann）在個人推特上介紹了上述報導的內容。他表示，全球90％高階晶片仰賴台積電生產，回顧2021年市場發生晶片荒，時任德國經濟能源部長Peteraltmaier還為此向台灣求援。

迪克曼提到，為了瞭解台灣晶片有多麼重要，他還寫信詢問塔夫茨大學國際歷史教授克里斯米勒（Chris Miller），對方是《晶片戰爭：世界上最關鍵技術的爭奪戰》書籍作者，而Chris Miller只簡單回了一句話：「全球經濟繁榮取決於台灣的安全與否」。

迪克曼強調，世界各國需要更關注台灣，保護台灣不受中國侵略非常重要。他分析，其實中國也需要台灣的晶片，並引述半導體分析師JPKLeinhans說法指出，半導體非光靠武力就能奪取。

長期關注半導體與台灣局勢的分析師Dan Nystedt先前也在推特上發表評論，他認為現階段擔憂台灣將失去半導體優勢的想法已經有點過頭，「這是一個需要長時間累積知識與專業的行業，且台灣人才輩出，未來幾十年依然充滿生機。」