位於杜哈的2022年卡達世足賽招牌。（美聯社）

台灣運彩「買運彩 瘋足球 抽Porsche」第二波抽獎活動的獎項即將於12月28日(三)抽出，有興趣的朋友們請務必把握時間於抽獎資格結算截止日12/19(一)24:00前完成投注及抽獎登錄，感謝您的支持。

「買運彩 瘋足球 抽Porsche」1228再送出一台Porsche汽車

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。（林勝發攝）

台灣運彩這次世足賽推出二波抽獎活動，第一波已在12/7(三) Eleven體育台公開抽出保時捷Porsche汽車1台以及現金8.88萬元50名，幸運開回保時捷汽車的得獎者是來自新北市土城區的40多歲男性線上投注會員，他107年初申請加入運彩會員後，都有持續投注，是我們運彩的常客，這次讓他抽中保時捷的票號是他在11/12(日)的投注，而且該投注本身也中了30,750元的獎金，真的很替他感到開心，可以開回價值近300萬的保時捷汽車。

2022抽獎海報

第二波「抽獎資格結算期間」即將在12月19日(一)24:00截止，有興趣的朋友們請務必把握這波最後難得的機會，同樣地所有獎項也都會以公開的方式抽出，大家可以在12/28(三)下午2:30鎖定Eleven體育台，也祝您幸運中大獎。