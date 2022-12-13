副總統賴清德表態參加這次的民進黨主席補選，被外界視為在為2024總統大選鋪路，而台灣民眾黨的柯文哲也有意角逐2024，國民黨人選則尚未確定，其中新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫都被看好會參選。而TPOC台灣議題研究中心11日就表示，今年6月至12月間，賴清德累積超過41.8萬則聲量，在藍營內只有侯友宜的71.2萬則較能夠一博，引發討論。

根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫的分析指出，從今年六月開始，賴清德的網路聲量在宣布選黨主席的時候，一天內聲量飆高至逾1.5萬，而在賴清德代表蔡英文前往日本參加日本前首相安倍晉三的喪禮，當日的聲量高峰則達到1.6萬。

同時，對於國民黨內要由誰來出戰2024總統，目前仍然未定，其中就有國民黨黨主席朱立倫和新北市長侯友宜的「朱侯之爭」，以及「戰鬥藍」領導人的中廣董事長趙少康，這幾人的動向都備受關注。同時在今年6月至12月間，朱立倫獲得了27.8萬則的聲量、趙少康聲量則是17.1萬，目前藍營只有侯友宜的71.2萬則聲量，可以和超過41.8萬則聲量的賴清德一較高下。

該份報導最後也指出，在賴清德逐漸整軍民進黨內部的同時，侯友宜是否能夠獲得深藍族群支持，一路延續到2024總統及立委選舉，避免提名期間的紛爭、內鬥、內耗，將會是藍軍凝聚氣勢的關鍵，這也在在考驗著擔任黨魁的朱立倫的智慧。