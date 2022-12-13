九合一綠營敗選後，吳怡農的台北市立委補選被視為民進黨反攻第一戰。東華大學教授施正鋒12日在《頭條開講》節目強調，吳怡農這一戰的意義在副總統賴清德跟總統蔡英文之間的關係，也可觀察幫吳怡農操刀的新潮流是否全部回籠，要正式跟蔡英文對決？因為黨主席選舉是黨員直選，要比黨員人頭數，除了部會包商與縣市人頭外，黑道人頭黨員也有一定重要性，他懷疑若把這一塊弄臭，小英這邊可能就比較沒有人頭。

施正鋒表示，蔡英文這樣要讀稿機才會講話都能當選總統，吳怡農雖然草包也很很難說，牽涉到兩邊動員等等資源。但回頭來說，這一戰真的對民進黨那麼重要嗎？當然因為(九合一)挫敗，要反攻，這是第一攻，可能還有幾個(藍委)要入(蔣萬安)小內閣的要補選。

「我覺得吳怡農這一戰的意義，在賴神跟小英之間的關係。」施正鋒說，因為未來的黨主席選舉是黨員直選，人頭就會很重要，部會會有一些包商，縣市也會有一些人頭，自主性的人頭很少，台北市這些「大哥」下面這些東西(小弟)算是人頭，所以如果把他(黑道)弄得很臭，是不是小英這邊就比較沒有人頭了？

施正鋒指出，所以是不是這些操刀的，因為過去新潮流都押兩邊，押鄭文燦又押賴神，是不是新潮流已經全部回籠，正式要跟小英對決了？所以看起來那麼緊張的背後，黑道那麼重要，可能就在這裡。然後黨主席接下來就是總統候選人的產生了。