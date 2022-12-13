紀錄片《哈利與梅根》《Harry & Mehgan》上線後未見白金漢宮有任何動作，王室成員似乎不打算收看，消息人士稱，哈利過去曾向哥哥激推凱特，說服他早日娶進門，原因竟是「符合王室媳婦的樣子」，讓威廉差點沒氣瘋，這段傳聞也因哈利在片中一段話間接被證實。如今友人透露，威廉以「永遠不看」做回應。
據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，完成紀錄片對薩塞克斯公爵哈利王子來說還有另個最大的願望，就是希望父親查爾斯和哥哥威廉2人能看到，讓他們能更認識自己，還有與梅根所經歷的一切；《哈利與梅根》於倫敦時間8日上午8點首播，當時威廉和凱特正忙著送3個孩子上學，消息人士指出，威廉私底下不只一次表示自己「永遠不會」收看那系列作品，原因是不想藉由回擊那些帶刺的話來火上加油，此說法也得到另一位友人證實。
據悉威爾斯親王說道，想要更專注在工作並放眼未來，而不是與弟媳正面交鋒。儘管兄弟嫌隙無解，但他們仍會在聖誕節時送對方小孩禮物。
此外，傳聞紀錄片讓威廉感到最不爽的事是，當初哈利建議他娶凱特最好，竟是因為「她符合樣子」，而不是出於「愛」，簡單說就是王室想要的「王妃」的類型。
哈利在片中有一段話是這麼說的，「我認為這個家庭裡的人，特別是男性，比起想找到一位共度餘生的伴侶，更傾向娶一個『符合條件』的女人」，間接呼應上述那番話。
文章來源：Prince William says he will 'NEVER' watch Harry and Meghan's Netflix docuseries and tells friends NOT to retaliate at barbs against him because he's 'looking to the future' and intent on 'getting on with the job', sources claim
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