紀錄片《哈利與梅根》《Harry & Mehgan》上線後未見白金漢宮有任何動作，王室成員似乎不打算收看，消息人士稱，哈利過去曾向哥哥激推凱特，說服他早日娶進門，原因竟是「符合王室媳婦的樣子」，讓威廉差點沒氣瘋，這段傳聞也因哈利在片中一段話間接被證實。如今友人透露，威廉以「永遠不看」做回應。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，完成紀錄片對薩塞克斯公爵哈利王子來說還有另個最大的願望，就是希望父親查爾斯和哥哥威廉2人能看到，讓他們能更認識自己，還有與梅根所經歷的一切；《哈利與梅根》於倫敦時間8日上午8點首播，當時威廉和凱特正忙著送3個孩子上學，消息人士指出，威廉私底下不只一次表示自己「永遠不會」收看那系列作品，原因是不想藉由回擊那些帶刺的話來火上加油，此說法也得到另一位友人證實。

據悉威爾斯親王說道，想要更專注在工作並放眼未來，而不是與弟媳正面交鋒。儘管兄弟嫌隙無解，但他們仍會在聖誕節時送對方小孩禮物。

此外，傳聞紀錄片讓威廉感到最不爽的事是，當初哈利建議他娶凱特最好，竟是因為「她符合樣子」，而不是出於「愛」，簡單說就是王室想要的「王妃」的類型。

哈利在片中有一段話是這麼說的，「我認為這個家庭裡的人，特別是男性，比起想找到一位共度餘生的伴侶，更傾向娶一個『符合條件』的女人」，間接呼應上述那番話。