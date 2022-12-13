廖家儀撞見老公出軌閨蜜，心痛崩潰。（民視提供）

廖家儀在民視8點檔《市井豪門》劇中為了幫閨蜜羅巧倫慶生，意外發現老公何豪傑與閨蜜竟已偷情長達15年之久，忍到大街上終於崩潰痛哭。廖家儀表示，這場戲真的讓她極度崩潰，感受到心已經崩塌的痛。她很期待「鄭春梅」接下來的命運，希望給觀眾帶來光明的希望，「以前人家說女怕嫁錯郎，但是現在如果另一半不忠，女人自己還是可以撐住，滿期待看春梅的處理危機能力！」

廖家儀也回想起曾經被出軌的戀情，當時她宣慰僑胞到美國演出10天，回國後第一時間要給男友驚喜，就跑去他家，沒想到看到男友抱著同經紀公司的女藝人，只記得當時自己頭要炸裂，3個人還互看許久，最後是她最先開口說「對不起」，然後就結束戀情，心痛的她後來5年內都不敢再談新戀情。

廖家儀也幫角色鄭春梅喊冤，她說這是她第一次演好人還被許多觀眾謾罵，「真的會走心，尤其春梅也是一個重情重義的人，很期待編劇會給春梅怎樣的心境去面對，帶給觀眾正能量及希望」。