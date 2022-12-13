國民黨台北市議員王鴻薇接受徵召參與立委補選，同黨台北市議員徐巧芯曾讚聲說「只有她能贏」，徐巧芯12日在《國民大會》節目中給出理由，原來徐巧芯九合一選舉在信義區跟她所居住的南松山區都拿下第一高票，但在北松山區卻是王鴻薇開出來的票更多。徐巧芯強調，王鴻薇是所有議員裡北松山根基最深，這一戰如果要拚基本盤，若中山區維持傳統五五波，能夠把北松山基本盤的選票拚出來，就有機會勝過吳怡農。

「為什麼我認為這一仗只有王鴻薇可以贏下來？」徐巧芯表示，這個選區包括北松山（也是她的選區），還有中山區，中山區過去藍綠五五波打平，主要的票倉開在北松山。所以在補選投票率比較低的情形下，誰能拿到北松山，讓基本盤能開出來，這就是勝選的關鍵。

徐巧芯指出，雖然自己在松山信義排第一名，王鴻薇第二名，「可是在北松山區，她的得票是比我強的！我的強項是在南松山跟信義這一塊，北松山很多票倉她開得比我好」，代表王鴻薇是所有議員裡面北松山根基最深，「她住北松，我住南松」。

「當大家問我要不要補選的時候，我就說我的戶籍不在那裏啊！」徐巧芯說，鴻薇姊是長期住在北松山的人，所以這一戰如果要拚基本盤，能夠把北松山基本盤的選票拚出來，就有機會勝過吳怡農。反之，如果只有兩邊都是五五波的情況下，那吳怡農有獲勝的機會。