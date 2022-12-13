國民黨台北市議員王鴻薇接受徵召參與立委補選，同黨台北市議員、有空戰天后美譽的徐巧芯徐巧芯12日在《國民大會》節目強調，看到TVBS最新民調放下了心頭大石，王鴻薇只需要去把中山區的選票跑到能開出蔣萬安的盤，加上蔣萬安不斷地去輔選王鴻薇，對於接下來的民調拉開會愈來愈有利。

相較於王鴻薇的全黨支持，徐巧芯疑惑，吳怡農不但單兵作戰，沒有市長等級輔選，還一直戳總統蔡英文，批黨中央的徵召制度跟黑道事件，到底該如何選下去？

「所以看到民調，心中的大石頭是有比較放下的！」徐巧芯強調，雖然差距百分之8看起來不是很多，但是在這種組織動員非常激烈，把基本盤開出來的情況下，王鴻薇贏得勝選的機會非常高。她只需要去把中山區的選票跑到能開出蔣萬安的盤，加上蔣萬安不斷地去輔選王鴻薇，對於接下來的民調拉開會愈來愈有利。

徐巧芯表示，沒有人輔選吳怡農，王世堅、邱威傑當然很好，可是他們不是蔣萬安這種市長等級的。可是王鴻薇不只蔣萬安，幾乎全黨，「包括我本人，都全力支持王鴻薇」，這種全黨對上單兵作戰。

「不知道為什麼他(吳)又一直戳蔡英文！說人家總統專機不對不好？」徐巧芯提到，又說什麼徵召制度有問題，又說黨中央要為黃承國的黑道事件負責，一直戳人家，戳到自己都沒朋友了，到底該如何選下去？