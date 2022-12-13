疫情吃黃桃罐頭是東北人最後的信仰

最近大陸放寬防疫措施，民眾預期感染新冠肺炎的心理除了引爆感冒藥品搶購之外，最出人意料的是有大量民眾搶購黃桃罐頭，罐頭廠家公開聲稱黃桃罐頭沒有療效，卻遭來網友調侃：「你們不懂啦！」知情者指出，這是華北與東北一項名為「生病喂罐桃」的傳統習俗，對在外地求學或為事業奮鬥的青年來說，黃桃罐頭治的不是新冠，而是鄉愁。

大陸防疫規定鬆綁後，民間湧現排隊搶購藥品風潮，有民眾發現不只是藥品被搶購，連黃桃罐頭都搶光，電商平台也到斷貨。此一現象被質疑是否有謠言聲稱黃桃罐頭能治新冠肺炎？水果罐頭廠商與醫學專家們也回應媒體出面譬謠，希望大家理性囤貨不要盲目跟從。

此一奇特現象也引來社群網站與媒體的熱烈議論。有搶購黃桃罐頭的網友說，「我就是愛吃」，「我合計我沒囤藥，買點黃桃罐頭安慰自己吧！結果我平時吃的這款竟然沒貨了。所以大家都是這麼想的嗎？沒有藥，那就買黃桃罐頭吧！」不過，這樣的理由似乎對疫情搶購黃桃仍缺乏說服力。

有知情的人士指出，黃桃罐頭成為應對疫情的神物，並非因為它的療效，也非什麼心理安慰作用，而是中國北方人的習俗所形成。在過去物資缺乏、醫藥不發達的年代，一般人風寒感冒也不看醫生，嚴重時最多吃點偏方或煎個草藥驅寒氣，休息個一兩天。病中因胃口不佳，身體虛耗，病後總會在家人呵護下吃點營養補身食物。

網上熱議黃桃罐頭，網友們也競相曬黃桃罐頭照片，為令人煩心的新冠疫情帶來些祝福與消遣。（圖／微博@北城别_Q)

在以前那個物資相對缺乏的年代，病中胃口尚未恢復時，有甜食就極為難得了。加之傳統上有「桃養人，杏傷人，李子樹下埋死人」的說法，老一輩的人都相信吃桃能補身。但是華北、東北的水果種類不似江南豐富，冬天也沒有新鮮水果，能補身的桃子只在春夏間才有，冬天要吃桃就僅有的幾種可醃製的桃子罐頭，而最合適在春夏產季做成罐頭的就是黃桃，價格相對便宜。因此，在最易感冒的冬天，生病時能夠吃到甜滋滋的黃桃罐頭，成為年幼時受家人照顧時最深刻的記憶之一。

此外，也有民俗研究者認為，古人相信桃枝能驅邪避害，桃子亦能寓意健康長壽，近代則有以「桃」與「逃」同音寓意吃桃能「逃過一劫」的說法，生病吃桃也表示希望在疫情中逃過一刧。

因此，吃桃子既非相信其療效，也不單純是一種喜愛的食物，搶購黃桃罐頭並不期望它能治病，但病中吃黃桃罐頭能勾起小時候被父母照拂的回憶，映照出療癒、康復的象徵，與父母家人在身旁的安心與平靜。

對黃桃罐頭的執著也算是東北人的特色文化，有人甚至戲稱之為「東北生命圖騰」。如果不慎發燒感冒，你身邊的東北朋友不會叫你多喝水，而是會貼心地給你買上一瓶黃桃罐頭，來表達對你病情的關切與祝福。東北人小時候感冒發燒，父母也一定會買一罐黃桃罐頭回家，從玻璃瓶撈出黃澄澄的桃肉喂孩子吃，再讓孩子喝幾口甜甜的糖水，對生病的孩子也確有補充體力的功效。

黃桃罐頭是價格親民的醃製水果，超市貨架上有各式各樣的品牌。（圖／中國新聞網）

台灣人傳統上也有類似的食物能勾起類似回憶，早年台灣經濟尚未發達、物資仍不充裕時期，小孩生病時才能吃到平時極難得的「白飯配肉鬆」。許多中年以上的朋友雖然經歷台灣經濟起飛，大魚大肉也都吃膩了，但還是會懷念這個勾起小時候記憶的滋味，尤其是在生病期間，吃白飯配肉鬆已不是身體的需求，而是心理上的療癒功效。

總之，不論是「白飯配肉鬆」或是「生病喂罐桃」，根本無關這些食物有什麼治療功效，它反映的是在外地奮鬥的遊子們思親與思鄉之情，也才會有大陸網友們含蓄地回應說：「你們不懂啦！」因為病中食用黃桃罐頭治療的不是新冠，而是深深的鄉愁。