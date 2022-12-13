【愛傳媒翁佳音專欄】近幾年中國慣性以種種理由禁止臺灣產品進口，國內馬上有特定輿論大罵政府意識型態治國、罔顧民生。唉，這年頭舊態依然，要對此發表批判分析的媒體閱讀素養（media literacy），馬上會被冠上網軍、側翼、1450、塔綠斑。只能說民國以來的黨機器宣傳政戰傳統，威力不減反增，認知精神虐待更甚以前。

所以老番還是另外表現批判分析的史學素養，從文獻來說被禁的午仔魚是何時輸出中國，結論：不是最近中國讓利臺灣開始，遠在荷蘭時代已有之。不信？《熱蘭遮城日誌》第二冊1646年3月就記錄：

……中國人把（在此地附近捕獲的）相當數量的帝王魚（conincxvisch）和五指魚（vijffvingersvisch）沒告訴我們就私自運往中國……

這兩種冬春捕獲的走私魚，顯然是臺海富有經濟價值的食用魚。帝王魚，老番很早以前就原創性考證出為著名的本地產土魠魚；至於五指魚，老番也曾推定是原住民魚午仔魚（五絲馬鮁），儘管清代方志說「臺海出九、十月間」，但事實上「每年秋末至初春是主要漁期季節」，所以荷蘭語文獻的五指魚，十之八、九是指午仔魚。中國從臺灣輸入午仔魚，其來已久，應該不是讓利臺灣的緣故。

作者為中央研究院台灣史研究所兼任研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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