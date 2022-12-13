台達電創辦人鄭崇華1971年以30萬元創業，如今公司資本額成長到259.8億元，全球事業年營收破3千億，員工從15人擴充到8萬人，決策範圍從一張辦公桌，拓展到世界5大洲，這位被業界譽為「電源教父」的鄭崇華創業前根本沒想過自己當老闆。

鄭崇華在12月6日自己的新書發表會上，分享他沒有特別準備創業，但成功從來不是偶然，他傳授第一個創業心法：「順世界需求，找到能表現的地方，（公司）就可以變得有名」。

成大畢業的鄭崇華，原是美商精密電子公司（TRW）主管，1971年出來創業，原因之一就是不認同美商的裁員文化，他觀察到，在華人社會裡，裁員不只讓一個家庭會失去經濟來源，還會讓華人父母自責，因為「爸媽覺得是自己教不好小孩才被公司開除，他們會好難過」。在客戶力勸下，鄭崇華放棄高薪外商主管職，出來當老闆。

台達電創辦人鄭崇華12月6日新書發表會當天，多位老員工現身慶祝。（圖／翻攝自台達電臉書）

總是為別人著想的鄭崇華，當老闆後更拼命，老婆謝逸英常叫他不要加太多班，理由是要幫員工著想：「員工跟著加班，會影響到他們生活。」而他經營事業後，念茲在茲的就是「永續經營」，「永續下去是非常重要的，因為很多人的生活都靠這產業上的工作。」鄭崇華強調。

而鄭崇華經營台達電的永續心法，就是「順應趨勢、勇敢創新」。台達電一路從電視、筆電、儲能設備、綠建築，到現在進軍電動車，更協助客戶判斷取得正確的資訊和產品，並引領世界潮流。

「一個產品做成功之後，不能只靠那個產品，還繼續要有新的。世界科技每天都在改變，也不能只做擅長的東西，要結合新的趨勢。」參加過無數展覽的鄭崇華感慨地說，「每次去都會發現有些人不見了，甚至那是很大的公司也會不見，雖然也有很多年輕的公司成長起來。」

台達電永續長周志宏告訴CTWANT記者說：「創辦人對我們的期待是創新，即使那新事業乍看不賺錢，還是要創新，那之後反而成為重要成長動能。」

台達美洲區Automotive業務副總裁Charles Zhu和GM集團資深工程經理Jim Khoury示範使用400kW極速快充器，為GMC HUMMER EV充電。（圖／翻攝自台達臉書）

提起未來十年大趨勢是電動車，鄭崇華整個人都亮了，因針對電動車的里程焦慮痛點，台達已經提供了很好的解決方案：「最近台達在底特律展出能源基礎設施－400千瓦電動車快速充電站，不用10分鐘就替電動車充飽，這種極高速充電設備，是搭載第三代半導體碳化矽（SiC）為基礎的固態變壓器，高達500安培電流，是高質流電源架構，用再生能源儲能系統連接起來，還能一次充更多電動車。」

鄭崇華早在2012年、時年76歲就退休，請來有華爾街資歷的專業經理人海英俊任董座主導營運、前台積電基金會執行長郭珊珊打理品牌，長子鄭平任執行長、次子鄭安為執行副總裁，如今51歲的台達電益發強大。

現在鄭崇華最大的興趣是看書，台達電台北總部還有一間他的辦公室，他一週會進去兩三次，吃完午飯後一個人在公司散步，員工也樂見這個國寶級科技人物守護其中，他對公司心心念念的是永續經營、並要不斷創造新產品。

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