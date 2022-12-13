詢問台達電創辦人鄭崇華他的2023年新年新希望，得到的是「和平」兩個字， 在美中貿易戰不止、烏俄大戰拖尾的現在特別應景，其實這是他長久以來的期待，就放在長子、現任台達電執行長鄭平的名字裡。

鄭崇華的成長歷經烽火歲月，13歲的時候，媽媽把他跟小舅舅送上到福州的船，啟程後鄭媽媽抹著眼淚在岸上跑著送他們，沒想到能見面是35年後了，期間小鄭崇華吃不飽、穿不暖，想家只能到操場上看星星，這段回憶帶給他的不是苦澀，反而笑說：「我差點要去學天文。」

到現在除了爆發烏俄戰事，看不見的戰爭也影響營運，如美中衝突領域擴及半導體先進產能，以及中國大陸「國進民退」的政治氛圍，還有舉棋不定的封控政策，加速現在供應鏈從中國出逃現象，鄭平指出，「這現象從2019年就開始」，言下之意是面對這個供應鏈重組的進程，不必過度擔心，台達電也逐步調降中國製造的比重。

中國的定位似在改變，從世界工廠轉為市場，鄭平解讀：「工廠都是要靠近市場的」，這句話點出看待中國的方式與以往不同，整體供應鏈的布局邏輯也必須翻新，而針對各潛力市場，台達電已經在美國、荷蘭、印度、泰國、越南、緬甸、日本、韓國、新加坡加速布局。

談到明年展望，鄭平希望「可以穩定一點」，全球地緣政治和原物料等情況近來稍見平息，但短期若面臨變化，「也已經做好所有準備」，明年整體營運持續成長，電動車則是其中一大動能，是否助攻台達電2030年度營收突破兆元大關，「這是目標」，他語氣堅定。

台達電為美國內華達州新月沙丘聚光型太陽能發電廠。（圖／報系資料照）

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