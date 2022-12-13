李淳近來喜訊不斷，先是升格人夫，之後又以《智齒》入圍金馬最佳男配角，並公佈接拍名導爸爸李安執導的《李小龍傳》，再次登上國際舞台。據了解，李淳12月中下旬已空出檔期，隨時計畫飛往美國，有可能是為新片做前置準備，順道回到紐約老家度過難得的耶誕假期。

先前外媒大幅報導李安新作將拍攝經典武術家「李小龍」故事， 將由索尼3000影業發行，並找來丹福特曼撰寫劇本，主角則由兒子李淳擔綱演出，而這也是父子倆繼《比利．林恩的中場戰事》再次攜手合作。李淳不論外型、年齡都相當符合角色，也為角色秘密籌備了3年，學習武術的同時，一邊進行體態改造。

李安與李淳這對父子檔將在《李小龍傳》中再度合作。（圖／報系資料照）

據悉，李淳自從確定接拍後，這3年都過著苦行僧的日子，除了進行嚴格的飲食管控、體態改造，還在香港、洛杉磯等地學習武術，其中在香港待了1年時間拜師學藝，苦練詠春拳以及廣東話，為了新片可說是下足苦功。而他的廣東話功力也已在《智齒》中完美呈現，所有廣東話台詞全是由自己配音，展現語言天份。

李淳在《智齒》的演出過程非常辛苦。（圖／華映提供）

而這也是相隔2年後，李淳再次回到美國，他先前受訪時就透露，因為新冠肺炎疫情，已經有3年多沒回紐約老家，上次回去是為了《比利‧林恩的中場戰事》首映，就連美國也已經2年沒去。上次他回美國是2020年去洛杉磯上武術課，但才上1個月課程，就遇到疫情爆發被困住，直到夏天才有辦法回台。

如今傳出他相隔2年再飛美國，是否提前為新片《李小龍傳》開拍作準備，不過經紀公司方面否認，表示：「暫時沒有去美國的計劃，李淳目前還是忙著準備角色，持續練武中，一切就等劇組安排。」

今年與彩妝師女友完婚的李淳，傳出將休假返回美國老家。（圖／本刊攝影組）

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