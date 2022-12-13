又少1度！這波寒流從原先低溫8度、喊到7度、再降成6度，威力遠比預期強大。周末是寒流最強兩天，且「專攻北台灣」，局部地區下探6度，台北市中心也將一口氣掉到9度，入冬以來最強；中南部更不能輕忽，低溫急凍至10、11度。

最新模式模擬，這波冷空氣越來越強，台北氣象站將降至9度以下，平地最低溫預估只有6度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，長達半個月「北濕涼令人不適，中南部晝暖夜涼」的天氣型態，正式結束。

今持續受東北季風影響， 北部有局部雨，花東及中部山區偶有短暫雨機率，中南部平地多雲時晴。各地氣溫：北部14至19度、中部14至26度、南部15至28度、東部15至25度。

「山巒式降溫」明起正式啟動，冷空氣略增強，氣溫再降1度左右；周四冷空氣減弱，氣溫稍回升。吳德榮指出，周五上半天鋒面通過，降雨範圍擴大，水氣清除障礙後，寒流隨即南下。

周五晚間起氣溫驟降，周六由濕漸轉乾，氣溫持續探底，愈晚愈冷。到了下周日（18日）及下周一（19日）清晨，天氣「極寒冷」，北部平地有機會出現6度低溫，要特別注意保暖。