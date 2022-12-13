紐約聯準銀行12日公布11月消費者通膨預期報告顯示，受訪者認為未來一年通膨率為5.2％，低於10月調查的5.9％，此為2021年8月以來最低水平。

調查亦顯示，長期通膨的預期較前次調查溫和，未來3年的通膨預期由前次調查的3.1％降至3％，未來5年的通膨預期由2.4％降至2.3％。

美國消費者11月對於通膨的看法偏向樂觀，預估未來一年食品與能源價格的漲幅，都不會像之前那般嚴重。