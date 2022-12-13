外媒引述消息報導，日本與荷蘭原則上同意加入美國行列、加強對於中國大陸出口先進晶片製造設備的管制。此舉將削弱中國致力於發展半導體技術的野心。

消息人士指出，日本與荷蘭可能於未來幾週宣布消息，也就是兩國將採取晶片技術禁令措施。日本經濟產業省與荷蘭外交部尚未針對此事做出回應。

今年10月，拜登政府宣布一系列晶片技術出口管制措施，禁止先進製程晶片與晶片製造設備銷往中國大陸。

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