機電空調系統整合廠洋基工程(6691)公布2022年11月自結合併營收12.77億元，月增7.87％、年增達50.43％，連7月創同期新高、亦創歷史第四高。累計前11月合併營收125.49億元、年增達34.65％，已超越去年全年106.58億元、持續提前改寫年度新高。

洋基工程專注於高科技廠房統包工程，承包無塵室恆溫恆濕、高低壓輸電、商業精緻空調、消防系統、製程管線系統、給排水系統、製程廢氣系統、監控及弱電系統安裝工程等。近年切入技術門檻更高的A級商辦大樓機電空調工程，提供業主一站式工程服務。

隨著高科技業者先進製程與建廠計畫持續推進，且對潔淨程度、減排效率等要求高於以往，洋基工程挾技術優勢，持續接獲客戶高科技大規模無塵室廠區及超高樓層商辦工程合約，使單月營收自5月以來均持穩11億元以上高檔，連7月改寫同期新高。

洋基工程表示，前11月認列的主要產業工程，分別為半導體54.56％、PCB 27.65％及光電業1.82％。同時，公司本季再度接獲約35億元的高科技廠大型無塵室機電空調工程合約，使目前未認列合約收入金額維持逾199億元高檔。

洋基工程表示，以過往合約與施工經驗觀察，大部份的未認列合約收入將在12～18個月內完成施工及認列，且公司目前接單狀況仍相當熱絡，預估至2024年整體營運表現均可望維持穩健成長動能。