百萬網紅Youtuber理科太太(陳映彤)近日開始販售線上課程，她以自身100小時的心理諮商經驗，在線上平台上，開設名為「諮商筆記」的課程，在短短時間內吸引多人報名。豈料，此舉在網路上掀起兩極化的討論聲浪。不只專業人士批評。網紅Cheap也在臉書上發文，開賣「陽痿筆記」暗諷。

網紅理科太太近年來以自身生物醫學的背景，在頻道中分享科學知識與名人訪談，吸引不少粉絲關注。近期，她跨領域的在線上學習平台「Hahow好學校」中，以自身100小時的的心理諮商經驗，賣起「心理諮商筆記」。以目前課程價格1799元的費用來計算，她在短短的1日之內，便可以進帳約483萬元台幣。火爆程度相當驚人。豈料，儘管理科太太強調「我不是諮商心理師不能幫你諮商」，但課程內容還是被不少專業人士批評。此外，同樣也是百萬網紅的「Cheap」也在自己的臉書上暗諷。

Cheap昨(12)日在臉書上更新貼文，曬出一張自製的課程宣傳圖。從圖中可見，他將開賣「重振雄風筆記」，並指出「推廣價5487元」(諧音：我是白癡)。此外，他還備註「不會提供諮商或物理治療」、「性功能障礙一直以來有一層神秘面紗，讓人難以啟齒，我想要鼓勵大家去認識，勇敢去治療，酸民在那邊叫什麼」等句子。與理科太太此前的課程備註與回應網友說法相當類似，暗諷理科太太此前販賣課程的作為。

事實上，Cheap再貼文末段中指出，這個課程只是在開玩笑，並表示：「真有問題應該去尋求醫生幫助，而非買人家的陽痿筆記。那種東西你就算買20本，還是硬不起來啦。」貼文一出，更多網友在貼文底下也一同模仿起理科太太的發文格式，引發熱議。