電信三雄公布11月財報，中華電(2412)單月、累計持續穩居獲利王，前11月每股賺4.35元，台灣大(3045)、遠傳(4904)則分別賺3.64元、2.67元。

中華電11月合併自結營收達193.1億元，較去年同期成長5.8%；稅前淨利為36.3億元；歸屬於母公司業主之淨利為27.9億元，EBITDA為69.2億元，成長3.8%，稅後EPS為0.36元。中華電累計前11月，合併總營收為1,957.8億元，年增4.3%，營業淨利為432.7億元，年增5.5%，稅前淨利為437.7億元，年增3.9%，歸屬於母公司業主之淨利為337.6億元，年增3.2%，累計稅後EPS為4.35元；截至111年11月為止，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘皆超越財測目標，其中營業淨利、稅前淨利及每股盈餘表現更是超越高標。每股盈餘累計達4.35元，與全年度4.40-4.65元之年度目標相比，達成率為94%～99%。

中華電表示，11月行動服務營收延續成長態勢，與去年同期相比增加5.7%，5G用戶數與整體090門號數亦持續增加，行動月租型ARPU年增2.3%，已連續20個月上揚，後續也將全力衝刺12月績效，續創年度佳績。

台灣大11月自結合併營收206.6億元，較去年同期成長13%，EBITDA為29.9億元，營業利益15.3億元，較去年同期成長15%，稅後淨利8.9億元，稅後EPS為0.31元。累計前十一個月合併營收1566.1億元，EBITDA為314.0億元，營業利益153.5億元，稅後淨利為102.7億元，稅後EPS為3.64元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，由於5G滲透率攀升與Disney+、mo幣多、好速成雙、OP 影音劇院組四大獨門方案持續輸出動能，11月份智慧型手機月租ARPU連續第十八個月年成長，約1.5%。此外，台灣大積極布局遊戲產業再創里程碑，取得全球最夯電競遊戲《英雄聯盟》台灣代理權，未來將有助於推升行動服務營收。

遠傳11月合併總營收為79.72億元；合併EBITDA與稅後淨利分別為26.11億元及8.28億元，與去年同期相較，年成長率分別為7.1%及26.1%，單月稅後EPS為0.25元，連續11個月雙位數成長。累計至今年11月，遠傳合併總營收、合併EBITDA、稅後淨利分別為810.27億元、280.92億元及87.08億元；與去年同期相較，年成長率分別為4.9%、9.1%及20.4%（扣除去年7月活化資產的營業外收益影響），累計稅後EPS為2.67元。